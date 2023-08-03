Tele2 присоединилась к проекту «Единая карта петербуржца». Фото: пресс-служба Tele2.

Tele2 присоединился к городской программе «Единая карта петербуржца» (ЕКП). Компания единственный партнер проекта среди операторов связи. Теперь владельцам ЕКП доступны тарифы Tele2 со скидкой до 20%.

Благодаря партнерству держателям Единой карты петербуржца доступна скидка 20% на тарифы Tele2 при новом подключении или переходе к оператору со своим номером. Для того чтобы воспользоваться предложением, необходимо выбрать тарифный план, скачать сертификат на сайте Tele2 и предъявить его вместе с ЕКП и паспортом в салоне связи оператора. Подробнее про предложение можно узнать на сайте проекта ekp.spb.ru.

Сергей Тимошин, директор макрорегиона «Северо-Запад» Tele2:

«Став партнером проекта "Единая карта петербуржца", Tele2 в очередной раз подтвердила, что является оператором для города и горожан. ЕКП сильно упрощает ежедневную рутину: ее держатели получают доступ к различным бонусам, могут использовать в качестве платежного средства, полиса обязательного медицинского страхования, электронной цифровой подписи, проездного. Мы в Tele2 также стремимся поддержать стиль жизни своих абонентов: вместе с надежной мобильной связью развиваем собственную программу лояльности, реализуем городские проекты, поддерживаем культурные мероприятия. Сотрудничество с программой – очередной шаг навстречу клиенту».

ЕКП – банковская карта на базе платежной системы «Мир», которая объединяет в себе банковское, транспортное, идентификационное приложения, а также электронную цифровую подпись. Карта открывает доступ к электронным сервисам, направленным на улучшение качества жизни горожан, медицинским услугам и социальным льготам. На начало 2023 года в Санкт-Петербурге было выдано более 1,4 миллиона карт.

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