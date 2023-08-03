Объективно и точно: Врачи рассказали, как проверить слух у ребенка

В вопросах патологии слуха на помощь приходит уникальный метод КСВП. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

С самого рождения каждый ребенок регулярно наблюдается у врачей, чтобы они могли вовремя обнаружить нарушения его развития или болезни. Многие малыши боятся докторов, а у новорожденного и вовсе не спросить, что и гдеболит. Как же оградить своих детей от недуга и верно определить проблему? В вопросах патологии слуха на помощь приходит уникальный метод КСВП - исследование коротколатентных слуховых вызванных потенциалов. Разбираемся в подробностях вместе со специалистами из Центра коррекции слуха «ТопФон».

ТОЧНОСТЬ И НАДЕЖНОСТЬ

Метод коротколатентных слуховых вызванных потенциалов устанавливаетстепень снижения и тип тугоухости (кондуктивная, сенсоневральная, смешанная). Он помогает выявить проблемы со слухом уже в первые месяцы жизни. Ведь чем раньше удастся найти патологию, тем скорее врачи смогут принять меры, чтобы обеспечить нормальное развитие ребенка- его речь, мышление и другие психомоторные навыки.

- КСВП - это современный «золотой стандарт» диагностики тугоухости и глухоты для детей и взрослых, - говорит сурдолог-оториноларинголог центра коррекции слуха «ТопФон» Анастасия Быкова. - Простыми словами, это разновидность аудиометрии, которую проводят, пока пациент спит. Специальное устройство регистрирует электрические сигналы в головном мозге (похоже на ЭЭГ, электроэнцефалографию) в ответ на звуковые стимулы в наушниках. Это надежный и точный способ оценить, насколько и как именно снижен слух у человека. Проверяется слуховая функция во сне для того, чтобы убрать помехи из-за напряжения мышц и движений тела.

Особенно важно пройти обследование, если ребенок имеет факторы риска тугоухости. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

ДЕЙСТВОВАТЬ НАПЕРЕД

Особенно важно пройти обследование, если ребенок имеет факторы риска тугоухости (недоношенность, заболевания матери во время беременности, гипоксия и травмы во время родов, гемолитическая болезнь и длительная желтуха с высокими цифрами билирубина, пороки развития черепа), наследственную предрасположенность к заболеваниям слуха, задержку психо-речевого развития или не говорит вовсе. Многих детей к сурдологу направляют логопеды, а также психиатры и неврологи, когдаподозревают расстройство аутистического спектра (аутизм).

Специалисты центра «ТопФон» советуют проходить КСВП не только детям, но и взрослым. Это обследование нужно для разных медицинских комиссий, чтобы подтвердить или исключить профессиональную патологию слуха, а также установить диагноз для инвалидности. Процедура обязательна и для всех кандидатов при отборена программу кохлеарной имплантации при глубокой двусторонней тугоухости.

- Сначала эти пациенты используют сверхмощные слуховые аппараты, подобранные и настроенные нами по результатам КСВП и обычной аудиометрии.После всех обследований и консультации отохирурга они могут сменить слуховой аппарат на кохлеарный имплант, уже имея опыт использования электронного устройства, - делятся сотрудники центра «ТопФон».

ПЕРЕД ПРОЦЕДУРОЙ

Перед тем, как записать на КСВП ребенка, необходима первичная консультация, лор-осмотр наружного слухового прохода и барабанной перепонки, а также тимпанометрия - исследование среднего уха (барабанной перепонки и слуховых косточек). Врач-сурдолог убедится, что нет воспалений уха или серных пробок, и подробно расскажет о подготовке, чтобы ребенок крепко спал. Взрослые пациенты могут пройти процедуру КСВП сразу на первичном приеме.

При обнаружении проблемыврачи Медицинского центра «ТопФон» назначат верное лечение и помогут подобрать необходимый слуховой аппарат.

КОНКРЕТНО

Чтобы записаться на прием в Медицинский центр коррекции слуха «ТопФон», обратитесь по адресу: Санкт-Петербург, ул. Малая Морская, 19, или позвоните по телефону:

+7 (812) 317-03-03

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