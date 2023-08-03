76-летнего пенсионера нашли мёртвым после поджога военкомата в Ленобласти. Фото: пресс-служба администрации Всеволожска

Одного из поджигателей военкоматов в Ленобласти нашли мертвым в собственной квартире во Всеволожске. Буквально вчера, 2 августа, мужчину выпустили из Следственного комитета под обязательство о явке. А уже на следующий день его брат обнаружил бездыханное тело. Об этом spb.kp.ru сообщил источник в правоохранительных органах.

– Следователи ранее определили действия 76-летнего местного жителя как покушение на умышленное уничтожение чужого имущества через поджог, – рассказали сотрудники служб.

Напомним, что накануне к зданию на Московской улице подошел подозрительный пожилой мужчина. Он успел достать и швырнуть в здание две бутылки с горючим. Поджигатель едва не загорелся сам. В итоге его обезвредили специалисты дежурной службы военкомата.

К слову, истории у всех жертв псевдосиловиков примерно одинаковые: позвонили, убедили, что нужна помощь в расследовании или сбережения находятся под угрозой. Что именно злоумышленники могли потребовать и получить от скончавшегося пенсионера, пока что неизвестно. По предварительным данным, местный житель взял несколько кредитов на крупную сумму. Неизвестно, как мужчина переживал все случившееся с ним. Поэтому сотрудники органов не исключают версию самоубийства. Сейчас они выясняют все причины и обстоятельства произошедшего.