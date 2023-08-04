Все фонтаны Петербурга восстановят до конца 2024 года

До конца 2024 года в Петербурге восстановят и отремонтируют все фонтаны. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Петербурге уже несколько лет проводится масштабная реконструкция всех городских фонтанов. А их в городе больше сотни. Поэтому восстановление искусственных источников идет постепенно. Каждый год обновляют около десятка фонтанов. Так, в 2023 году уже открыли после ремонта пять комплексов, и еще шесть запустят к началу осени. А полностью завершить все работы планируют к концу 2024 года. Об этом в ходе прямой линии рассказал вице-губернатор Сергей Дрегваль.

- В этом году мы открыли пять фонтанов после реконструкции и ремонта и еще шесть откроем до 1 сентября. До конца 2024 года все фонтаны будут реконструированы или восстановлены, - сообщил вице-губернатор.

Например, во дворе дома 51 по Литейному проспекту раньше находилось два фонтана. Потом они превратились в клумбы. В этом году специалисты вернут жизнь этим искусственным источникам.

Напомним, что в последние годы в Петербурге запустили многие фонтаны, которые долгое время были заброшены. Так, в 2019 году вновь пустили воду в фонтан «Мальчик и гуси», который не использовался с 2000-х годов. В 2021 году восстанавливали фонтан на Московском проспекте перед Российской национальной библиотекой, реконструировали открытый в 2003 году в честь 300-летия Санкт-Петербурга фонтан на улице Щербакова и вернули жизнь еще пяти комплексам.