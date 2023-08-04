«Мы очень любим свой город»: как работает ООО «СК «Северный Путь»

ООО «СК «Северный Путь» помогает приводить в порядок трамвайное хозяйство Петербурга. Фото предоставлено ООО «СК «Северный Путь».

ООО «СК «Северный Путь» - это компания, которая специализируется на железнодорожном строительстве (от проекта до открытия движения). Предприятие, рассказывают его руководители, активно развивается в нескольких направлениях: проектирование, строительство и ремонт железнодорожных путей необщего пользования, трамвайных путей и путей метрополитена, а также их комплексные обследования, в том числе с применением средств ультразвуковой дефектоскопии и автоматизированного комплекса натурного осмотра геометрии рельсовой колеи. Расскажем обо всем по порядку!

ТРАМВАЙНЫЙ РЕНЕССАНС

Компания была образована в 2010 году и сначала занималась железнодорожными путями необщего пользования (это необходимый элемент транспортной инфраструктуры, например, в портах, промышленных предприятиях и нефтеперерабатывающих заводах). Однако в последнее время значительной долей (около 50%) в портфеле заказов ООО «СК «Северный Путь» стал ремонт трамвайных путей. Это и неудивительно, ведь власти Петербурга поставили задачу вернуть городу на Неве статус трамвайной столицы России. Поэтому работы у опытных специалистов много.

- В последние несколько лет город стал уделять повышенное внимание развитию трамвайной сети: обновляется подвижной состав, модернизируются трамвайные депо, строятся новые и приводятся в порядок уже существующие пути. Развитие идет семимильными шагами, на моей памяти такого еще не было, - констатирует генеральный директор ООО «СК «Северный Путь» Владислав Васильев. - И нам, конечно, не хотелось бы упустить возможность принять участие в преображении нашего города. Мы живем в Петербурге и очень любим свой родной город. И хотим, чтобы он процветал, для этого мы готовы применить весь наш опыт.

Генеральный директор ООО «СК «Северный Путь» Владислав Васильев. Фото предоставлено ООО «СК «Северный Путь».

Одним из первых трамвайных объектов ООО «СК «Северный Путь» стал ремонт путей у Московских триумфальных ворот в 2015 году, который стал отправной точкой для развития трамвайного направления. Специалисты приводили в порядок оборотную кривую.

- Конечно, у такой работы есть свои нюансы, - подключается к беседе технический директор ООО «СК «Северный Путь» Андрей Волков. - Дело заключается в малом радиусе. Если при строительстве железнодорожных путей он больше 100 метров, то здесь, на небольшом пятачке земли, он куда меньше. Фактически это «крутой радиус». Для изменения прямолинейности рельс имеются специальные станки, через которые эти рельсы прокатывают, и тогда из прямых получаются изогнутые. Этой работой занимаются специализированные организации, но на перспективу мы прорабатываем вопрос о том, чтобы и эту задачу выполнять своими силами.

Технический директор ООО «СК «Северный Путь» Андрей Волков. Фото предоставлено ООО «СК «Северный Путь».

Специалисты ООО «СК «Северный Путь» выполнили свою работу качественно в 2015 году. Столь же искусно они действуют и сейчас, когда объемы в трамвайном строительстве серьезно возросли. Спрашиваем у руководителей компании, на каких объектах предприятие работает сейчас. Так, в 2023 году ООО «СК «Северный Путь» завершило ремонт 1 километра трамвайных путей на проспекте Обуховской Обороны (Невский район города, правый берег), на данный момент ведутся работы по ремонту 7 километров на улице Руставели (Выборгский район) и 1 километра на улице 1-я Муринская. Таким образом, ООО «СК «Северный Путь» выполняет треть от всего объема ремонта трамвайных путей в Северной столице.

- Первый этап на улице Руставели включает ремонт 3,5 километра трамвайных путей, сейчас эта работа находится в завершающей стадии. Уже в середине августа мы приступаем ко второму этапу, а открыть движение полностью планируется до конца года, - говорит генеральный директор ООО «СК «Северный Путь» Владислав Васильев.

Любопытно, что на улице Руставели ООО «СК «Северный Путь» идет с опережением графика. Если, например, сейчас по плану на первом этапе должна идти замена шпал, то по факту эта работа уже выполнена. Отделка была запланирована на август, но компания начала ее уже в июле. Этого удается достичь, используя передовые достижения техники и технологии: использование спецтехники на комбинированном ходу, применения специальных трамвайных шпал, алюмотермитной сварки.

- Если мы можем сдать объект раньше срока без ущерба качеству, то всегда делаем это. Для нашей компании это абсолютно нормальная ситуация, - пожимают плечами руководители ООО «СК «Северный Путь».

Трамвайное хозяйство в городе большое, и только ремонтом линий его развитие не ограничивается. Сейчас специалисты ООО «СК «Северный Путь» готовятся к восстановлению въездов (на профессиональном языке такие въезды называются «веерами») сразу в двух трамвайных парках Петербурга: два веера в трамвайном парке №5 на Сердобольской улице и один - в трампарке №3 на Среднем проспекте Васильевского острова (именно здесь находится знаменитый Музей городского электрического транспорта Санкт-Петербурга).

По словам Андрея Волкова, нельзя делить объекты на простые и сложные. Везде есть свои тонкости, можно сказать - изюминка.

- Разворотные узлы, переезды, перекрестки... Уникален каждый адрес! - подчеркивает технический директор ООО «СК «Северный Путь».

Компания использует алюминотермитную сварку рельс. Фото предоставлено ООО «СК «Северный Путь».

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ВАЖНОСТЬ

Вместе с тем ООО «СК «Северный Путь» продолжает развивать и то направление, с которого начинало свою деятельность, а именно - строительство путей необщего пользования. На счету предприятия десятки различных реализованных проектов, но представить весь спектр своих возможностей компания смогла на Балтийском вагоноремонтном заводе, который открыли в Волосовском районе Ленинградской области в мае 2023 года. Один из крупнейших вагоноремонтных заводов в России запустила группа компаний «Новотранс».

- Компания «Новотранс» создала полный цикл оборота вагонов - от обеспечения погрузки-разгрузки до ремонта. Это особенно важно сейчас, когда изменилась логистика, и наши вагоны отправляются на дальние расстояния, - сказал во время торжественной церемонии открытия нового вагоноремонтного завода губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

- Открывается не депо, а именно вагоноремонтный завод. Символично, что это происходит на территории Ленинградской области, которая за последние годы, мне кажется, стала крупнейшей транспортной стройкой в стране, - добавил руководитель Федерального агентства железнодорожного транспорта Алексей Дружинин.

Работа на улице Руставели идет с опережением графика. Фото предоставлено ООО «СК «Северный Путь».

Какой вклад в создание этого стратегически важного объекта внесли специалисты ООО «СК «Северный Путь»? Колоссальный! Компания построила порядка 7 километров путей необщего пользования, при этом речь идет о комплексной работе.

- Подготовка земляного полотна, обустройство инженерных сетей, коммуникаций, работы по асфальтированию площадки, ну и, конечно, строительство путей - как обычных, так и подкрановых... Работа была выполнена «под ключ», - с гордостью в голосе говорит Владислав Васильев. - Обычно раньше мы приезжали на объект, устраивали верхнее строение путей, и на этом наша миссия считалось выполненной. А тут мы смогли показать все, на что способны!

Порты Санкт-Петербурга, Усть-Луги, Высоцка и Выборга... Специалисты ООО «СК «Северный Путь» работали на самых разных объектах! Если говорить про Северо-Западный федеральный округ, то предприятие работало (и продолжает работать) практически со всеми крупными стивидорными компаниями региона. В основном речь идет про Санкт-Петербург и Ленобласть

То же самое можно сказать и про еще одно флагманское направление в деятельности ООО «СК «Северный Путь» - дефектоскопию рельсов и железнодорожных путей. География здесь еще шире: европейская часть России и Урал.

- Смысл заключается в том, чтобы с помощью специального оборудования проверить рельсы и железнодорожные пути на скрытые, незаметные невооруженному глазу дефекты. Любая неисправность влияет на безопасность, поэтому с помощью дефектоскопии мы можем заранее выявить угрозу и, таким образом, предотвратить чрезвычайное происшествие или несчастный случай, - поясняет Андрей Волков. - Этим направлением наша компания занимается уже четыре года, свидетельство, позволяющее вести такую работу, мы получили в 2019 году.

В трамвайном парке № 3 находится Музей электрического транспорта. Фото предоставлено ООО «СК «Северный Путь».

Также стоит отметить, что с 2015 года ООО «СК «Северный Путь» выстроил партнерские отношения с ГУП «Петербургский метрополитен» в области ремонта объектов железнодорожной инфраструктуры и обеспечения объектов метрополитена материалами верхнего строения пути.

За время сотрудничества были выполнены работы по капитальному ремонту верхнего строения путей в электродепо «Северное», «Московское», «Автово», «Выборгское», «Невское», перегонов «Пролетарская - Ломоносовская», «Обуховская - Пролетарская», станций метро «Горьковская» и «Академическая», «площадь Ленина» и «Электросила».

СЕКРЕТЫ УСПЕХА

По словам наших собеседников в ООО «СК «Северный Путь», большинство руководителей и основная масса рабочего состава компании получили железнодорожное образование (поэтому справедливо, что предприятие будет отмечать 6 августа День железнодорожника!). Многие специалисты, прежде чем прийти на городской электрический транспорт, трудились на железной дороге.

Кстати, поиск кадров - тема для отдельного разговора. К сегодняшнему дню в ООО «СК «Северный Путь» работают более 200 человек, при этом компания готова нанимать и новых сотрудников: свежая кровь еще никогда и никому не мешала!

- Пускай это прозвучит банально, но хорошие сотрудники сейчас на вес золота. Найти готового специалиста чрезвычайного трудно, приходится выращивать самим, - говорит Владислав Васильев. - Кого бы мы приняли прямо сейчас? Монтеров путей, инженеров ПТО, мастеров-бригадиров, механиков и машинистов спецтехники.

Работа в электродепо Московское. Фото предоставлено ООО «СК «Северный Путь».

При этом для сотрудников предприятия предусмотрены возможности для карьерного роста. Главное - выполнять свою работу на совесть и не бояться нести ответственность за результат.

- Вы знаете, у наших коллег-дорожников есть расхожее выражение: «Начинал с лопаты и дорос до руководителя» (то есть в начале пути был простым рабочим). У нас же, железнодорожников, все начинается с лома, - улыбается Владислав Васильев. - Конечно, и в нашей компании есть конкретные примеры карьерного роста. Так, Антон Стрилецкий в 2016 году устроился в ООО «СК «Северный Путь» монтером путей, а сейчас он является начальником участка по ремонту трамвайных парков и деповских путей метрополитена. Или Дмитрий Васильев. Он приходил на должность машиниста погрузчика, но быстро развивался, окончил высшее учебное заведение и в настоящий момент также является начальником участка - работает на станции метро «Электросила».

Сотрудники ООО «СК «Северный Путь» признаются, что для них престижно работать в динамично развивающейся компании. К тому же предприятие считается одним из лидеров на рынке железнодорожного строительства. И причин для этого несколько.

Во-первых, у ООО «СК «Северный Путь» есть, если можно так выразиться, материнская компания - АО «Невский торгово-промышленный Комплекс» («НТПК»). «НТПК» снабжает ООО «СК «Северный Путь» всеми необходимыми материалами, в том числе рельсами и шпалами. Приобретение материалов - процесс, как правило, не самый быстрый: их надо найти, договориться, купить, привезти... Это довольно сложная логистика. Но ООО «СК «Северный Путь» не надо тратить на это время и силы, потому что у него есть свой надежный поставщик, у которого постоянно в наличии на складе восполняемый запас материалов верхнего строения пути. Это значит, что компания всегда может быстро мобилизоваться и начать работу на любом объекте.

Во-вторых, нельзя не отметить универсализм ООО «СК «Северный Путь». Мы уже говорили о том, что компания развивается сразу в нескольких направлениях, в то время как многие конкуренты выбирают для себя лишь одну узкую специализацию.

Еще один объект - Морской порт. Фото: Евгений ЛУЦКО.

Ну и в-третьих, компания обладает уникальным парком современной техники. Например, в арсенале ООО «СК «Северный Путь» есть техника на комбинированном железнодорожном ходу, которая помогает при ремонте трамвайных путей (она работает прямо с рельсов). Уникальны и технологии, которые применяет ООО «СК «Северный Путь». Например, на той же улице Руставели предприятие использует алюминотермитную сварку рельс. За счет этого, как пояснили в Комитете по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ) Санкт-Петербурга, создается бесстыковой «бархатный» путь.

- После окончания сварки стыки шлифуются специалистами вручную, чтобы рельсовое полотно было гладким. «Бархатный» путь позволяет обеспечить плавность хода и снизить уровень шума, а также повысить скорость движения трамваев, - прокомментировали в КРТИ.

Руководители ООО «СК «Северный Путь» смотрят в будущее с оптимизмом. Страна, несмотря на санкции и внешнее давление, активно развивается. Растет промышленность, а это значит, что такие компании, как ООО «СК «Северный Путь», будут обеспечены работой на годы вперед.

КСТАТИ

Впервые за долги годы власти Северной столицы начали приводить в порядок трамвайное хозяйство.

- Город вкладывает значительные средства в развитие экологичного и удобного электротранспорта, в том числе трамвая, - заявил губернатор Петербурга Александр Беглов. - Закупаем новые вагоны, обновляем трамвайные пути. Использование современных технологий и отечественных материалов позволяет продлить срок службы рельсов, снизить уровень шума и влияние вибрации на соседние здания. Особенно это важно для кварталов старой застройки, где рельсы проложены давно и в ограниченном пространстве. При планировании работ учитывали мнение петербуржцев, которые живут или работают в зданиях рядом с трамвайными линиями.

В ООО «СК «Северный Путь» готовы приложить максимум усилий, чтобы выполнить поставленные правительством Петербурга задачи.

В ООО СК Северный Путь работают более 200 человек. Фото предоставлено ООО «СК «Северный Путь».

А В ЭТО ВРЕМЯ

ООО «СК «Северный Путь» активно сотрудничает не только с ГУП «Горэлектротранс», но и с ГУП «Петербургский метрополитен». Капитальный ремонт верхнего строения пути с заменой шпал-коротышей на железобетонные опоры; капитальный ремонт деповских путей; капитальный ремонт парковых путей; строительство, реконструкция, проектирование… Спектр работ широт и разнообразен.

- Не все знают, что метрополитен работает круглосуточно: жизнь в подземке кипит без перерыва, даже тогда, когда она закрыта для пассажиров, - отмечают в ООО «СК «Северный Путь». - Впрочем, окно для работы совсем небольшое: в среднем 2-3 часа.

НА ЗАМЕТКУ

ООО «СК «Северный Путь» ремонтирует трамвайные пути не только в Петербурге (хотя здесь сосредоточен основной объем), но также в Туле и в Орле.

- К примеру, в Туле 87 километров трамвайных путей, при этом ремонта требуют порядка 60, - рассказали в ООО «СК «Северный Путь». - На самом деле в России есть только два города, где трамвайное движение достаточно развито и поддерживается в работоспособном состоянии. Это Петербург и Москва. Регионы страны стали приводить трамвайные линии в порядок лишь в последние несколько лет, когда на эту тему обратили внимание на федеральном уровне.

Реклама.ИП Бобрышев Михаил Михайлович