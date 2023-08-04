Российские компании будут готовить кадры для сельского хозяйства стран Африки. Фото: пресс-служба ПАО «ФосАгро».

Африканский континент в наибольшей степени подвержен риску климатических изменений и природных катастроф, о чем регулярно говорят на различных международных климатических площадках. Несмотря на это у стран Африки имеется существенный потенциал для устойчивого экономического роста, в том числе за счет развития местного АПК. Но процесс этот зависит в том числе и от доступа местных специалистов к современным научным исследованиям и передовым технологиям. Тема сотрудничества России и Африки в развитии сельскохозяйственной инфраструктуры стала одной из основных на Экономическом и гуманитарном форуме Россия – Африка. Многие отечественные компании заинтересованы в сотрудничестве со странами развивающегося континента в самых разных областях, в том числе и в сфере подготовки специалистов.

Так, компания «ФосАгро» – один из крупнейших мировых производителей фосфорсодержащих удобрений,заключила соглашения о сотрудничестве в сфере продвижения аграрного образования с рядом ведущих африканских и российских вузов. В частности, подписано трехстороннее соглашение между «ФосАгро», Асьютским Университетом (Египет) и РХТУ имени Д.И. Менделеева. Еще одно трехстороннее соглашение заключено компанией с Университетом Замбии и РГАУ—МСХА имени К. А. Тимирязева. Соглашения о сотрудничестве подписаны также с Университетом Макерере (Уганда) и Университетом Ахмеда Бабы (Мали).

ОТ ЦИФРЫ ДО УДОБРЕНИЙ

Сотрудничество в рамках соглашений направлено на реализацию научно-образовательных и исследовательских проектов в области устойчивого сельского хозяйства. В том числе - и на продвижение цифровых образовательных технологий на Африканском континенте. К примеру, студенты и преподаватели смогут активно пользоваться цифровой образовательной платформой ФосАгро для африканских фермеров Pro Agro Lectorium, запущенной в ходе Форума Россия-Африка. Лекторами образовательной программы станут эксперты ФосАгро, известные учёные из РАН, РГАУ МСХА им. Тимирязева и других аграрных вузов, а также топ-менеджеры и эксперты ведущих аграрных предприятий мира.

Стороны также намерены сотрудничать в разработке решений для эффективного применения минеральных удобрений и минимизации воздействия сельского хозяйства на окружающую среду.

- Как крупнейший российский поставщик удобрений в страны Африки – наша доля равна 33% от объёма российского экспорта – мы считаем, что создание устойчивого АПК в Африке невозможно без опоры на местных учёных. Соглашения, подписанные с ведущими образовательными учреждениями, позволят нам делиться многолетним опытом в сфере устойчивого сельского хозяйства с африканскими студентами - будущими аграрными кадрами, которые выведут сельское хозяйство континента на новый уровень, - считает заместитель генерального директора по финансам и международным проектам ПАО «ФосАгро» Александр Шарабайко.

По его словам, Африка сегодня – самый быстрорастущий континент, и чтобы прокормить своё население в будущем странам континента необходимо создаватьвысокопроизводительное сельское хозяйство, не наносящее ущерб окружающей среде, уже сейчас.

- И мы готовы работать вместе с нашими африканскими партнёрами для достижения этой цели. Рассчитываем, что проект Pro Agro Lectorium сможет сделать свой вклад в обеспечение продовольственного суверенитета Африки, - добавил Александр Шарабайко.

ВЗАИМОВЫГОДНОЕ ПАРТНЕРСТВО

Представители российских и африканских вузов считают подписанные соглашения о сотрудничестве в сфере стратегически важным шагом на пути к главной цели – популяризации образования, науки и технологий на Африканском континенте.

- Соглашение даёт нам отличную возможность передать свой уникальный опыт и багаж знаний партнёрам в Африке. Мы очень рады, что популяризация этих знаний на Африканском континенте происходит совместно с нашим многолетним и надёжным партнёром – компанией «ФосАгро, - сказал и. о. ректора РХТУ им. Д.И. Менделеева Илья Воротынцев.

Его поддержал ректор Университета Замбии Аннэ Сиквибеле, добавив, что знания и технологиироссийских партнеров помогут африканским преподавателям и студентам в повышении уровня знанийв сфере инновационных агротехнологий, электронного обучения.

Представители африканских вузов заявили о готовности не только пользоваться предоставленными технологиями, но и развивать их.

- Мы заинтересованы в адаптации сервиса Pro Agro Lectorium к условиям Мали и продвижении его среди наших фермеров. Аграриям в Африке зачастую не хватает информации и знаний о правильной обработке почв и эффективном использовании удобрений. Мы приветствуем появление такого сервиса и будем активно участвовать в его наполнении и развитии, — сказал директор центра образования и исследований в области устойчивого развития Университета Ахмеда Бабы Сулейман Диалло.

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