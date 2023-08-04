Петербуржцы определили цвет для новых электробусов

Новые электробусы в Петербурге будут перекрашены в весенний зеленый цвет. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

20 июля губернатор Петербурга Александр Беглов предложил горожанам поучаствовать в выборе цвета для новых электробусов. Среди вариантов были следующие оттенки: травяной, морская волна и весенний зеленый. Первый набрал лишь 20,9% голосов, второму предпочтение отдали 39,4% человек, а последнему - 39,7%. Таким образом, с небольшим отрывом победил весенний зеленый. Всего в опросе приняли участие почти 18 тысяч петербуржцев.

- Большинство высказались за весенний зеленый - цвет природы и, конечно, экологии. Это соответствует нашему курсу на сохранение окружающей среды и сокращение вредных выбросов, которого мы придерживаемся по поручению президента. Сегодня больше половины нашего общественного транспорта работает на экологичных видах топлива, - отметил Беглов.

Напомним, что в Северной столице электробусы появятся в 2024 году. Уже в сентябре начнут строить площадку в производственной зоне «Ржевка», где смогут заряжаться порядка 400 машин. Контракты на их закупку заключат в ближайшее время.

Кроме того, в Петербурге уже курсируют два электробуса - E433 Vitovt Max Eclectro и «Орион». Пока они работают в тестовом режиме. После проверки власти решат, сколько таких машин закупать в город.

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