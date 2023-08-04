Популярность Telegram в Санкт-Петербурге и Ленинградской области выросла почти на 55%. Фото: freepik.com.

Популярность Telegram в Санкт-Петербурге и Ленинградской области выросла почти на 55%. Рейтинг самых используемых мессенджеров в регионе составили специалисты МегаФона, проанализировав обезличенные данные пользователей.

В целом в прошедшем июле интернет-трафик в сервисах для обмена сообщениями среди петербуржцев увеличился на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Рейтинг мессенджеров остался прежним, при этом изменилось потребление трафика.

На первом месте с большим отрывом оказался Telegram. В июле петербуржцы передали через мессенджер на 40% больше информации, чем годом ранее, а звонить стали на 30% чаще. На втором месте Viber, объем передачи данных в котором упал на 30%, а на третьем — WhatsApp, где трафик, наоборот, за год вырос на 8%.

В прошедшем месяце лета жители региона в общей сложности прокачали через сервисы более 200 тысяч гигабайт фото, видео и звуковых сообщений. Такой же объем памяти вмещают более 25 тысяч двухсторонних DVD-дисков.

Аналитики МегаФона отмечают, что потребление трафика постоянно растёт, поэтому компания продолжает работать над развитием и модернизацией сети. С начала года в Санкт-Петербурге и Ленинградской области инженеры оператора построили и модернизировали более 1500 базовых станций в разных городских и областных локациях, в результате чего улучшились основные параметры сети: емкость, пропускная способность и скорость мобильного интернета.

По скорости мобильного интернета МегаФон сохраняет за собой первенство уже на протяжении семи лет. Медианная скорость скачивания в сети составила 29,34 Мбит/с, а скорость загрузки данных — 9,71 Мбит/с. На сегодня это самые высокие скорости в России для пользователей мобильной связи. Этот результат достигнут благодаря развитию инфраструктуры, что позволило укрепить свои лидирующие позиции.Реклама.