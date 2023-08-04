Трехлетняя малышка утонула в пожарном водоеме около дачи в Ленобласти

На месте гибели девочки работают специалисты. Фото: Прокуратура ЛО

В Ленобласти трехлетняя малышка упала в пожарный водоем. Девочка умерла по дороге в больницу в машине скорой помощи. Все произошло 4 августа около 11 часов дня. Она осталась без присмотра взрослых, и сама пошла гулять по территории СНТ «Березка» в Кусинском сельском поселении Киришского района. Мама нашла маленькую дочь, когда та была уже без сознания. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Ленобласти.

- Городским прокурором на месте координируется работа правоохранительных органов, проведение осмотра места происшествия, установление очевидцев, назначение необходимых судебных экспертиз, - рассказали в надзорном ведомстве.

Этот случай стал первым в сезоне, когда ребенок погиб в пожарном водоеме. Обычно дети уходят купаться в озере или на речку, чаще всего трагедии случаются с подростками. В конце июня 14-летний мальчик утонул в Неве на проспекте Обуховской обороны.

Достаточно часто трагедии случаются из-за недосмотра родителей. 18 июня четырехлетняя малышка ушла от родителей с пляжа в Комарово. Девочку искали несколько часов. Прямо в купальнике она пришла в ресторан, где ее и застали взволнованные родители.

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