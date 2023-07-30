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Дом. Семья30 июля 2023 18:17

На Московском рынке прошел фестиваль «День израильской кухни»

Гости мероприятия могли попробовать различные национальные блюда - от хумуса до оменташена
Степан СТЕПАНОВ
Дни израильской кухни - давно полюбившееся мероприятие в Петербурге.

Дни израильской кухни - давно полюбившееся мероприятие в Петербурге.

Сотни любителей израильской культуры собрал фестиваль «Дни израильской кухни» 30 июля на Московском рынке в Петербурге. Он получился не только гастрономический, хотя акцент, несомненно, был на национальные блюда. Их представляли лучшие шефы Северной столицы и ресторанные команды. Бистро Saviv угощали шавермой с фалафелем, солеными лимонами, Easy Hummus - свекольным хумусом с оливками, Pear - хумус с лангустинами, ребята из «Лехаим» готовили чолнт с картофелем и фасолью, «уши Амана» (оменташн), «Литера G» лахмаджун по-тельавивски. В баре наливали различные виды чая и давали дегустировать вина из региона Галилея.

На фестивале было интересно и детям, и взрослым.

На фестивале было интересно и детям, и взрослым.

Главным лакомством как детей так и взрослых гостей фестиваля стали жареные в масле пончики суфгания с вареной сгущенкой и ягодным джемом, которые в еврейской традиции принято есть на Хануку.

Всевозможные мастер-классы сделали мероприятие семейным: дети с удовольствием учились готовить в кулинарной школе, а потом все вместе пробовали готовые блюда. Звездой праздника в этот день стал мастер-класс звездного шефа Ильи Лазерсона по приготовлению хацилим. Одну из самых известных израильских закусок из баклажанов и тхины позже дегустировали все желающие.

Звездный шеф Илья Лазерсон.

Звездный шеф Илья Лазерсон.

Завершил аппетитный день концерт Никиты Аве и Dj-сет израильской музыки.

Приятного аппетитаИнтересное