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Происшествия4 августа 2023 12:35

Крупная собака покусала восьмилетнего мальчика на детской площадке в Петербурге

Школьника из Петербурга госпитализировали в больницу после нападения чужой собаки
Анастасия НУРАДИЛОВА
Ребенка отвезли в больницу после нападения собаки.

Ребенка отвезли в больницу после нападения собаки.

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Прогулка на улице закончилась для восьмилетнего мальчика жутким испугом, травмами и больницей. Ребенка покусала чужая собака крупной породы. Школьника госпитализировали с детской площадки на улице Политрука Пасечника. После случившегося следователи организовали проверку. Изначально информация о пострадавшем ребенке появилась в городских СМИ. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Петербургу.

- Следственным отделом по Красносельскому району ГСУ СК России по Санкт-Петербургу по данному факту проводится доследственная проверка, - объяснили в региональном ведомстве.

Специалисты выясняют все обстоятельства случившегося. Уголовное дело пока не возбуждено. Неизвестно, есть ли хозяева у виновной собаки. Состояние ребенка тоже пока не уточняется.

Напомним, 4 августа в Ленобласти погибла трехлетняя девочка. Малышка осталась без присмотра и упала в пожарный водоем около дачи. Ребенка без сознания нашла мать. Но по пути в больницу малышка умерла в машине скорой помощи.

ЧППроисшествия: ЧП