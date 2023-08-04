Берем оптом! Апартаменты прибавили в спросе более чем в два раза

Апартаменты прибавили в спросе более чем в два раза. Рендер: ГК «Лидер Групп».

В свете негативных проявлений последних лет арендная недвижимость оказалась одним из самых «стрессоустойчивых» видов инвестиций. Еще со времен пандемии спрос на апартаменты хоть и закономерно снижался, но ни разу не выходил за грани рентабельности. А по итогам всех пройденных экзаменов на прочностьи вовсепереживает настоящий подъем.

Объемы продаж значительно обновили показатели в начале лета. Берут не только поштучно, но и целыми пулами, более привычными для значений докризисного периода.

— Недавно в компании проведена сделка по единовременной продаже сразу 13 апартаментов в новом проекте YE’S Leader, — рассказывает директор по развитию ГК «Лидер Групп» Надежда Ильина, — с начала 2023 года спрос на данный вид недвижимости увеличился более чем в два раза. При этом самыми востребованными остаются предложения юнитов с полной отделкой площадью 28,8 кв.м.

Отчасти драйвером рынка апартоввыступила новая банковская политика. Например, в том же YE’S Leaderу покупателей есть возможность приобрести недвижимостьв ипотеку от 3% на весь срок строительства проекта.

Но эксперты компании связывают такое стремительное повышение интереса и с более глобальнымифакторами: — Люди начали понимать, что вкладывать деньги в квартиру под сдачу — это уже не так и выгодно, — продолжает Надежда Ильина, — ведь практически после каждой смены арендатора квартира нуждается в косметическом ремонте, а иногда и более ощутимых вложениях.Потенциальные арендаторы тоже меняют свои предпочтения. Съемная квартира в спальном районе все чаще проигрываетсовременному меблированномуномерув деловом кластере рядом с метро.

Туристическая отрасль также подтверждает, что будущее за апартаментами.

Так, например, средняя загрузка апарт-отелейYE'Sв Санкт-Петербурге в первом полугодии в долгосрочном сегменте составила 86% и 84% - по краткосрочным программам. А уже ко второму кварталу количество долгосрочных и краткосрочных бронейдостигло 91% и 85% соответственно, — делится статистикой директор по развитию сети апарт-отелей YE'S Антон Агапов.

В основном положительная динамика сейчассоздается за счет внутреннего туризма, но и иностранные гости также вносят свою лепту: только за полгода спрос в этом сегменте турпотока в Санкт-Петербурге вырос на 9%.

В перспективе ближайших лет востребованность арендной недвижимости будет только увеличиваться. Ведь апарт-отели как вид долгосрочного проживания рассматривает именно молодёжь. Поколение зуммеров, исповедующих философию work-lifebalance, в апарт-отелях привлекает возможность комфортной удаленной работы, наличие повседневных сервисов и возможность жить в самом центре событий.