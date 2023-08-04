Как в детстве: где в Питере побаловать своего внутреннего ребенка

Но в этом материале мы предложим вам немного иначе взглянуть на некоторые достопримечательности города. Да, по-детски! Когда, как не в последний месяц лета, стоит отложить все серьезные дела и побаловать своего внутреннего ребенка, который умеет во всем находить повод для счастья и звонкого смеха. Мы собрали места, которые заставят вас пищать от восторга и чувствовать себя на 10 из 10 (лет).

1. Петергоф, а точнее — фонтаны-шутихи

Само собой, настаивать на том, чтобы ваш внутренний ребенок оценил мощь и величие царского дворца, мы не станем. Вот идея получше: в жаркий день отправляйтесь на прогулку в Нижний парк с ответственным заданием — отыскать все действующие фонтаны-шутихи. Всего таких фонтанов пять, и все они носят забавные названия: «Дубок», «Зонтик», «Елочки», «Водяная дорога» и «Диванчики». Кроме того, что фонтаны-шутихи — это характерный элемент парадных резиденций в стилях маньеризм, барокко и рококо, это еще и отличный способ искренне посмеяться и почувствовать себя ребенком, убегая от прохладных струй, которые могут настигнуть в самый неожиданный момент. Детский восторг обеспечен!

2. Национальный шоу-музей «Гранд Макет Россия»

Уникальная выставка особенно понравится тем, кто в юности проводил несколько часов кряду, кропотливо собирая конструкторы Lego. Это самый большой макет России в мире — динамичная экспозиция площадью почти 800 м², которая представляет собой собирательные образы городов и регионов России, от ее дальневосточных рубежей до «янтарного» побережья Балтийского моря. Макет выглядит живым — здесь движется транспорт, работает подсветка и даже сменяются день и ночь! Отличный вариант, чтобы снова почувствовать давно забытое желание самостоятельно что-нибудь построить из конструктора: город или целую страну. А для самых внимательных посетителей, готовых с особым энтузиазмом погрузиться в инсталляцию, в макете спрятаны тайные сценки и зашифрованные сюжеты. Их поиск еще больше порадует вашего внутреннего ребенка, который так любит головоломки.

3. Пломбирный фургон с мороженым в Кронштадте

Да, как в кино! Яркий пломбирный трак желтого цвета, украшенный развевающимися на ветру флажками, в эти выходные проедет по Санкт-Петербургу и его окрестностям. Фургончик, наполненный вкусным и освежающим мороженым, моментально вызовет предвкушение радости и праздника не только у детей, но и у взрослых. Едва увидев его, ваш внутренний ребенок пробудит в вас самые теплые ассоциации с летом, долгими прогулками на свежем воздухе и, конечно, любимым с самого детства лакомством.

Любопытно, что первые фургоны с мороженым стали появляться в Америке и странах Западной Европы еще в начале XX века, а на территории Советского союза их альтернативой стали легендарные тележки. Они способствовали распространению мороженого в местах массового скопления людей, таких как парки, зоны отдыха и пляжи, тогда как у большинства семей еще не было морозильных камер. Современные траки, ставшие во многих странах настоящим культурным символом, сегодня вызывают теплую ностальгию. Погрузиться в это особенно радостное настроение прямиком из детства можно будет уже в эти выходные в фургоне с настоящими стаканчиками пломбира со сливками «Золотой стандарт», который разместился в городе Кронштадте на острове Котлин. Всем желающим также предложат продегустировать разные стаканчики - классический и с глазурью, принять участие в пломбирном соревновании и побороться за сладкий приз, участвуя в командных играх. Море позитивных эмоций гарантировано!

4. Севкабель Порт

Прогуляться вдоль набережной, совершить круиз, устроить спонтанный пикник на зеленой травке, проводить закат у воды или испытать непосредственный детский восторг, раскачиваясь на больших качелях навстречу солнечным лучам - это место про вечные ценности и удовольствия, любовь к которым нам прививается еще в детстве.

Еще совсем юное, но довольно интересное пространство на Васильевском острове с видом на Финский залив обязательно найдет, чем заинтересовать каждого взрослого, в котором сохранился активный и ищущий приключения ребенок. Множество творческих мастерских, насыщенная культурная и фестивальная программа, спортивные занятия на любой вкус, школа скейтбординга, уроки игры на фортепиано и другие увлекательные активности собраны здесь, чтобы помочь вспомнить любимое занятие из детства или выбрать среди всего разнообразия то, что когда-то очень хотелось попробовать. Разве не идеальное место для беззаботного настроения и новых открытий, которых так жаждет ваш внутренний ребенок?