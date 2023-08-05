Танкер «Сиг» из Петербурга получил пробоину у Керчи из-за атаки морского дрона. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Танкер «Сиг» петербургской судоходной компании «Транспетрочарт» получил пробоину поздним вечером, 4 августа. Нефтевоз протаранили у подхода к Керченскому проливу. Предположительно, брешь около машинного отделения появилась из-за атаки морского дрона. Как сообщили в пресс-службе Росморречфлота, с четырех утра специалисты латают дыру, расположенную на правом борту судна, вблизи ватерлинии.

– Оперативный дежурный профильной организации около первого часа ночи, 5 августа, получил сообщение о повреждении танкера, находящегося в балласте, – рассказали ранним утром в ведомстве.

К счастью, никто из 11 членов экипажа не пострадал. Само судно также осталось на плаву. Находящиеся на корабле специалисты сработали максимально профессионально. Они оперативно начали бороться с водой, поступавшей через появившуюся в корпусе брешь. После сообщения об аварии, на указанные координаты направили сразу две бригады сотрудников Азово-Черноморского филиала ФГБУ «Морспасслужба». Потопление удалось остановить общими усилиями. После этого из танкера откачали все-таки попавшую внутрь воды. По предварительным данным, разлива нефти не обнаружили.