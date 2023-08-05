Сбер: В Петербурге стартовал проект «Путешествуй по России»

В Петербурге стартовал проект «Путешествуй по России». Фото: пресс-служба Сбербанка.

Проект Сбера «Путешествуй по России» стартовал 5 августав историческом центре Петербурга. В нем принимают участие 20 журналистов из федеральныхи региональных СМИ и тревел-блогеры, которые проедут на автомобилях маркетплейса Fresh Auto по трем главным летним федеральным трассам страны: «Нева», «Дон» и «Таврида». Общая протяженность поездки составит более 3 600 км.

В течение недели путешественники познакомятся с достопримечательностями российских регионов - от Петербурга до Крыма.

В Санкт-Петербурге представителям СМИ и блогосферы рассказали о возникновении первых сберегательных касс в России, роли династии Ольденбургских в финансовой истории страны и других интересных фактах, связанных с развитием банковского дела. Также участники побывали в монетном бутике и историческом офисе Сбера на Невском проспекте.

Следующей остановкой станет Москва, гдепутешественники увидят центральную штаб-квартируСбера на Кутузовском проспекте и пройдут по экомаршруту «Гуляем по Москве зелёной».

Финиширует проект на южном берегу Крыма – в курорте премиум-класса MriyaResort& SPA. Следить за путешествием можно на ресурсе генерального информационного партнера «Путешествуй по России» - Рамблер.

Алексей Ушенин, управляющий отделением Сбербанка по Санкт-Петербургу:

«Проект стартует в Петербурге – не только культурной столице, но и, можно сказать, колыбели банковского дела в России. Именно здесь как раз с подачи династии Ольденбургских появилась первая сберкасса, здесь располагаются известный крылатыми львами Банковский мост и ещё много достопримечательностей, связанных и с финансовой историей страны, и с наследием знаменитой семьи. Мы желаем путешественникам ярких впечатлений и надеемся, что опыт первопроходцев будет полезен всем, кто решит повторить маршрут и насладиться новым туристическим маршрутом».

Благодаря инициативе Сбера в Санкт-Петербурге создан единый пешеходный маршрут, который соединил около 20 туристических объектов, среди которых Императорский институт экспериментальной медицины, Дача принца Ольденбургского, Императорский ботанический сад и другие.

Презентация проекта «Путешествуй по России» состоялась в июне этого года территории Государственной академической капеллы Санкт-Петербурга, в рамках дней Воронежской области. В торжественной церемонии принимали участие губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, губернатор Воронежской области Александр Гусев и генеральный директор одного из ведущих мировых курортов MriyaResort& SPA Самвел Саруханян. Реклама