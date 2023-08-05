Судно с десятью пассажирами перевернулось в Карелии. Фото: Вероника ОВСЯННИКОВА

Пугающая новость пролетела сегодня по социальным сетям жителей Республики Карелии. Там маломерное судно перевернулось в водах Лахденпохского района. Первым о происшествии рассказал министр здравоохранения республики Михаил Охлопков в своем официальном телеграм-канале.

– По предварительным данным, на судне находились десять человек. Из-за происшествия все вышедшие на морскую прогулку серьезно испугались. Но, к счастью, остались невредимы и живы, – написал министр в ранее опубликованном посте.

Как сообщили местные жители, туристам серьезно повезло. Опрокинувшуюся лодку не оставили в одиночестве грустить и качаться на оживленных волнах. Ее и барахтающихся пострадавших заметил проплывавший по своим делам на другом плавсредстве местный житель. Увидев вывалившихся с катера пассажиров, он, недолго думая, поднял их на свою лодку. После этого доставил всех на берег. Чувствуя твердую и самое главное сухую опору под ногами, туристы смогли прийти в себя. Официальная версия пока что неизвестна. В пресс-службе МЧС Карелии не ответили оперативно. Зато отреагировала транспортная прокуратура. – Правоохранители проверят соблюдение прав пассажиров и исполнение законодательства о безопасности плавания из-за случившегося в Карелии, – уточнили в ведомстве.