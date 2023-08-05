«Частушки на злобу дня»: Жители поселка Пийтсиеки в Карелии высмеяли плохие дороги на видео и добились ремонта

В карельском поселке местные жители добились ремонта дорог частушками. Фото: vk.com/club174196957

Жители поселка Пийтсиеки в Карелии устали писать жалобы во все инстанции. И решили проблему не только кардинально, но и очень оригинально: вместо тонны испорченной бумаги они создали шуточный ролик. В нем женщины в платках спели частушки о самых злободневных проблемах: огромных лужах, отсутствии автобусов и словно разбомбленных дорогах. И добились ремонта. Запись появилась в сообществе ВКонтакте «Отражение.Карелия».

– Дорога Суоярви-Койриноя регионального значения содержится в ужасном состоянии. Ремонт не решает проблему с ежегодными размывами. Ямы, гребенка, плавуны, барханы, – рассказали авторы ролика.

Автобусы в этом направлении также не ходят. Более того, опасным оказался и школьный маршрут: нулевая видимость, отсутствие нормальной обочины. К слову, именно эта дорога – кратчайший путь в Сортавалу, Питкяранту, куда с таким интересом рвутся туристы со всех регионов России. Но однажды побывав, как стало ясно из частушки, возвращаться никто не хочет. Большинство гостей края едет в объезд, чтобы не уничтожить собственный автомобиль или попасть в ДТП на очередной «козьей тропке».

Конечно, проблему начали решать. Но в сообществе «Наши Пийтсиеки» по-прежнему появляются новости о том, что ремонтируются дороги либо наполовину, либо на бумагах.