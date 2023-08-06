Желтый уровень опасности объявили в Петербурге из-за дождя и грозы

В городе пройдут дожди, несмотря на жару. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Обещанная синоптиками жара все никак не дойдет до Петербурга. И, несмотря на то, что в субботу прогнозируют 29-градусное тепло, радоваться все равно рано. Уже утром небо затянуло серыми облаками: скоро начнется дождь. Из-за этого в Северной столице объявили желтый уровень опасности. Об изменениях в погоде сообщает пресс-служба Смольного со ссылкой на информацию Росгидрометцентра.

- С 9 часов до 18 часов 6 августа на территории Санкт Петербурга объявлен желтый уровень погодной опасности из-за дождя и грозы, - говорится в сообщении регионального ведомства.

Жителям и гостям Петербурга объяснили, что желтый уровень – второй по опасности. Он означает потенциально опасную погоду. Поэтому автолюбителей попросили по возможности не пользоваться своими машинами из-за высокого риска ДТП. Пешеходам тоже рекомендовали проявлять особую осторожность.