«Три года терпел побои и угрозы»: Ролевик-реконструктор из Петербурга сознался в соцсетях, что убил младшего брата

Мужчина сообщил жуткие подробности на своей странице. Фото: СОЦСЕТИ

«Дегенерат опять обострился»… Так начинает свой пост в соцсетях известный ролевик-реконструктор, которого обвиняют в убийстве ненавистного младшего брата. Мужчина и сам во всем признался. После случившегося он вызвал полицию. Но друзей уверяет, что это была лишь самооборона.

- Я оборонился, подручными предметами (учитывая разницу в 50 кило, и измученность постоянными болью и голодом), и он видимо умер. Сейчас буду вызывать наряд. Вызвал, - сообщил о жутких подробностях мужчина.

Следующий пост во Вконтакте появился буквально через несколько минут. Вероятно, в это время мужчина ждал приезда наряда. Поэтому написанное оборвалось на полуслове. Он объяснил подписчикам, что младший брат колол себя анаболиками и лечился от тяжелых наркотиков. Он якобы постоянно угрожал убийством, и старшему брату приходилось обращаться к участковому и снимать побои.

После случившегося он сам вызвал наряд полиции. Фото: СОЦСЕТИ

- 3 года уголовщины и угроз убийством с его стороны, 20-30 визитов к участковому 15 отдел полиции, с вредом здоровью, фактами, материалами для лаборатории, 4 требованиями принять заявление по нападениям. 7 лет он сидел у меня в квартире, - перечислил задержанный.

После случившегося друзья мужчины начали переживать и даже планируют собирать деньги на адвоката. По их словам, возбуждено уголовное дело об убийстве.

- Задержан, у СК, вменяют 105 статью, - написал обвиняемый своему приятелю в СМС 31 июля.

До этого в социальных сетях петербуржца то и дело мелькали фотографии в старинных костюмах и с ненастоящим оружием в руках. 45-летний мужчина писал, что организовал крупный кельтский фестиваль в Ленобласти и занимался фехтованием.