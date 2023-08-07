«Стучал палкой по топливной бочке»: Восьмилетний мальчик загорелся на глазах отца на автостоянке в Петербурге

Мальчика отвезли в реанимацию, поражено 60% тела. Фото: СОЦСЕТИ

Восьмилетний мальчик попал в больницу после поездки с родителями на автостоянку на Заповедной улице. Ребенок где-то нашел горящую палку и начал с ней играть. Взрослые на время отвлеклись, а когда повернулись, увидели, что на сыне вспыхнула одежда. Малыш жутко испугался, все кинулись тушить ребенка. Все произошло около восьми часов вечера 6 августа.

- Отец не видел, где ребенок взял горящую палку. Мальчик играл возле бочки с горючим. В итоге она загорелась, и пламя перекинулось на школьника, - рассказал источник spb.kp.ru.

По некоторым данным, семья разожгла мангал. Ребенок зажег там палку и побежал играть. Бочка с горючим взорвалась.

Родители отвлеклись, когда ребенок подошел к топливной бочке. Фото: СОЦСЕТИ

Мальчика госпитализировали в больницу с ожогами лица, шеи, груди, живота, ягодиц, правой руки, левого предплечья, кисти, бедер и правой голени. Пламя повредило 60 процентов тела ребенка. Его госпитализировали в отделение реанимации. Родители находятся вместе с ним.

Тем временем, прокуратура и СК организовали проверку по факту случившегося.

- Прокуратура контролирует установление всех обстоятельств и причин произошедшего. Исходя из полученной информации, надзорным ведомством будет дана оценка полноты исполнения обязанностей, возложенных законодательством на родителей, - сообщили в надзорном ведомстве.

- Мальчик находится в детской больнице, ему оказывают квалифицированную медицинскую помощь. Следователи проводят проверку, - подчеркнули в СК.