Загар на картонке и купание с собаками: Пляжи Петербурга переполнены отдыхающими в самый жаркий день года

Пляжи Петербурга не уступают по популярности Геленджику и Анапе. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Аномальную жару обещали петербуржцам с прошлой недели. Но из-за циклонов и атмосферного фронта она добралась в город только в понедельник, 7 августа. Этот день уже признан самым теплым с начала летнего сезона. К часу дня воздух прогрелся до 32 градусов. Многие жители города взяли выходные на работе, чтобы понежиться под знойным солнцем, которое так редко радует петербуржцев.

Некоторые жители города взяли выходные на работе, чтобы успеть понежиться под солнцем. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- В Петербурге в течение всего дня хозяйничает сухой и теплый сектор циклона. Предположительно, температура воздуха достигнет 34 градусов. В прошлом году такого не было. К слову, ночь на 7 августа тоже стала самой теплой за лето, - заявил главный синоптик Петербурга Александр Колесов в своем телеграм-канале.

Петербуржцы ждали аномальную жару с прошлой недели. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Тем временем, все пляжи Петербурга переполнены людьми. По популярности они теперь не уступают даже пляжам Анапы и Геленджика – как говорится, яблоку негде упасть. И даже табличка с надписью "купаться запрещено" никого не смущала. Некоторые пришли к воде целыми семьями, а кое-кто – с друзьями. Но даже одиночек предостаточно – зато места больше на покрывале.

Для комфортного размещения на траве в ход пошло все – полотенца, лишняя одежда, картонки и даже обычные пакеты. К середине дня самые бледные петербуржцы успели сгореть до алого цвета под лучами яркого солнца. Больше всего отдых понравился питомцам - собаки то и дело бегали плескаться к воде.

Больше всего отдых у воды понравился собакам. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

КОГДА ЭТО ЗАКОНЧИТСЯ

По словам синоптиков 8 августа такой жары уже не будет. В Петербург придет атмосферный фронт, который в понедельник находился над Прибалтикой и Беларусью. Судя по прогнозу погоды, не лишним будет взять с собой зонт – в Северной столице пройдут кратковременные дожди с грозой. А воздух прогреется лишь до 24-26 градусов. Для Петербурга и такая температура – теплый праздник. Но зноя в этом году синоптики рекомендуют больше не ждать.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Аномальная жара и сильный ветер: Теплая и солнечная погода ожидается в Петербурге с 7 по 13 августа

Жаркую и сухую погоду прогнозируют в Петербурге с 7 по 13 августа (подробнее)