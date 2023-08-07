Проверка изнутри: в Ивангороде проведена внутритрубная диагностика тепловых сетей

В Ивангороде проведена внутритрубная диагностика тепловых сетей. Фото: пресс-служба «Петербургтеплоэнерго».

Как правило, диагностика проводится на участках трубопроводов сроком эксплуатации более 10 лет. Трубопровод изнутри обследуется с использованием специального диагностического оборудования, которое с помощью акустических волн позволяет выявлять подверженные дефектам участки трубопроводов. Данный метод позволяет вовремя предупреждать появление дефектов на тепловых сетях, а выявленные участки трубопроводов с низким остаточным ресурсом своевременно ремонтировать в межотопительном периоде.

Фото: пресс-служба «Петербургтеплоэнерго».

В Ивангороде Ленинградской области внутритрубное диагностирование тепловых сетей было выполнено на технологически важном участке магистрального трубопровода протяженностью 200 метров от котельной, расположенной по ул. Комсомола. Работы проводили специалисты «Петербургтеплоэнерго». По итогам диагностирования дефектов, ограничивающих работоспособность сетей, выявлено не было. Всего в текущем году к проверке на предмет износа продиагностирован 401 метр трубопроводов. Помимо Ивангорода ранее проведено внутритрубное диагностирование на тепловых сетях Сестрорецка.

Кроме того, в Ивангороде проводится техническое перевооружение участка тепловых сетей от котельной по ул. Комсомола. Запланировано переложить более 30 метров трубопровода. Также ведутся работы по восстановлению работоспособности узлов учета тепловой энергии котельных, расположенных по ул. Комсомола и ул. Пасторова.