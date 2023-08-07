Роспотребнадзор снова не нашел в Петербурге пригодные для купания водоемы

Роспотребнадзор не нашел в Петербурге пригодных для купания водоемов. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Жаркая погода наблюдается 7 августа в Петербурге. Воздух днем прогрелся до 32 градусов, в связи с чем горожане отправились на пляжи, чтобы освежиться. Однако оказалось, что там можно только загорать. По результатам проверки 264 проб воды, все пляжи Северной столицы не пригодны для купания. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора Петербурга.

- Согласно результатам мониторинга девяти водных акваторий качество воды не соответствует требованиям санитарного законодательства на всех 24 пляжах Северной столицы. Управление не рекомендует использовать для купания зоны рекреации водных объектов, качество воды которых не соответствует гигиеническим нормативам, - передает пресс-служба.

В ведомстве в очередной раз напомнили, что даже случайное заглатывание воды при купании может привести к заражению острыми кишечными инфекциями, вирусным гепатитом А и другим заболеваниям.

Напомним, что на прошлой неделе Роспотребнадзор разрешал купаться на первом и втором Суздальских озерах, Ольгинском водоеме и озере Безымянное. А неделей ранее также во всех водоемах Петербурга нашли нарушения.