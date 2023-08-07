В Ленинградской области появился свой «Союз художников». Фото: Вероника Пескова.

В Ленинградской области живут множество талантливых живописцев, известных за пределами родного края. Чтобы развивать творческий потенциал региона, 7 августа 2023 года прошел первый в истории Ленинградской области съезд художников.

На нем торжественно объявили об открытии Региональной творческой общественной организации «Союз художников Ленинградской области». Это добровольное творческое объединение профессиональных живописцев, скульпторов, графиков, художников декоративно-прикладного и народного искусства, художников театра и кино, иконописцев, искусствоведов. Союз будет вести большую творческую, выставочную, культурно-просветительскую и научную работу и организовывать масштабные художественные проекты. Церемонию открытия посетил главный архитектор Ленобласти Сергей Лутченко.

Местом проведения торжества выбрали «колыбель России» и источник вдохновения многих известных художников - Старую Ладогу. Важным событием мероприятия стало вручение от творческого союза Оргкомитета мероприятия «Фонда развития механизмов гражданского контроля» в дар Ленинградской области скульптурных композиций из дерева «Воплощение Старой Ладоги в лицах»: Волхов и Ладога, купец, воин, монах, художник и ладья. Шедевры изготовили с 31 июля по 7 августа в рамках скульптурного симпозиума «Благоустройство общественных пространств» в историческом месте «Каменная Рига Шварца».

После этого гостям I Съезда Союза художников Ленинградской области вручили членские билеты. Кроме того, были подписаны Соглашения о взаимодействии с представителями музейного сообщества, со СМИ, с арт-пространствами, с туристической компанией, с образовательными учреждениями Ленинградской области, с постоянными представительствами Республик России в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

Участники рабочей группы провели стратегическую сессию по развитию межрегиональной музейно-выставочной деятельности в рамках патриотического воспитания молодежи, а также разработали план реализации проектов, инициированных Союзом художников Ленинградской области.

Создание секции прошло при активной поддержке Комитета по культуре и туризму, Комитета градостроительной политики, Комитета по сохранению культурного наследия, Музейного агентства и Паркового агентства Ленинградской области.