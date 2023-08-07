Более 1000 человек уже зарегистрировались на обучение в «Школу 21» в Великом Новгороде. Фото: пресс-служба Сбербанка.

В Великом Новгороде продолжается набор на бесплатное обучение в рамках образовательной ИТ-программы «Школы 21». За два месяца получено уже более 1000 заявок на обучение из разных городов России. Помимо жителей Великого Новгорода, планируют участвовать в отборе жители Санкт-Петербурга, Ленинградской, Нижегородской и Псковской областей. Чтобы бесплатно получить востребованную профессию в сфере ИТ, нужно подать заявку на обучение и пройти отборочный интенсив, который в кампусе в Великом Новгороде стартует уже 18 сентября.

Интенсив, или бассейн – это финальный отборочный этап, на котором участники в очном формате выполняют индивидуальные и коллективные проекты по программированию. На нем в течение 26 дней участники пишут код с нуля, создают свою первую игру, готовят индивидуальные и групповые ИТ-проекты, развивают «мягкие» навыки, а также учатся решать сложные задачи в сжатые сроки. Далее по его результатам участники отбираются на основное обучение.

После поступления участники могут изучать цифровые технологии совершенно различных направлений и сфер – всего их более десяти. Здесь и алгоритмы, и графика, Unix, Web, мобильная разработка, кибербезопасность, сетевые технологии, Big Data, искусственный интеллект и многое другое. Одной из обязательных частей образовательной программы является стажировка, которая длится три месяца. После данного этапа участники обучения успешно трудоустраиваются в крупные ИТ-компании по своему направлению.

Участником обучения в «Школе 21» может стать каждый желающий старше 18 лет, независимо от города проживания. Поступление и обучение не зависит от предыдущих знаний, опыта работы, умения программировать и наличия дипломов. Как показывает практика, более 50% участников проекта ранее не имели опыта программирования. Средний возраст участников четырех кампусов по стране составляет 25 лет, самому старшему – 63 года, а самому младшему – 17 лет. По данным «Школы 21», мужчины чаще регистрируются на обучение, на женщин приходится треть заявок.

Александр Закурдаев, заместитель председателя Северо-Западного банка ПАО Сбербанк:

«Геопозиция Великого Новгорода позволяет не только жителям Новгородской области, но и соседних регионов стать слушателями «Школы 21». Например, от Санкт-Петербурга это всего в 200 километрах, меньше, чем три часа езды на прямом поезде. Также к проекту могут присоединиться жители Карелии, Ленинградской, Вологодской и Псковской областей. А вообще нет никаких ограничений – будь вы из Калининграда или Находки, приезжайте и получите не только новые полезные знания и навыки, но и удивительные впечатления от одного из старейших городов России».

Андрей Никитин, губернатор Новгородской области:

«В Новгородской области мы системно работаем над подготовкой кадров, выстраивая сквозную траекторию – школа-СПО-университет. «Школа 21» – это уникальный проект, позволяющий абсолютно бесплатно для новгородцев и жителей других регионов на площадке ИНТЦ «Интеллектуальная электроника - Валдай» получить востребованную специальность в области информационных технологий».

«Школа 21» – это проект индустрии образования Сбербанка. В Великом Новгороде – это первый кампус школы в Северо-Западном федеральном округе. Общая площадь кампуса составляет более 1700 кв. м, количество рабочих мест – более 190, что даст возможность поступить на основное обучение 250 желающим участникам.

Кроме того, он находится в удобной транспортной доступности – буквально в нескольких шагах от остановки «Великая,18а». Здание школы очень просторное, оснащенное современным оборудованием. Там будут удобные зоны для обучения, игровые зоны, зоны отдыха и библиотеки. Всеми возможностями кампуса участники смогут пользоваться круглосуточно. Реклама.