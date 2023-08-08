Дорогой домофон: Суммы в квитанциях петербуржцев снова вырастут

Частные компании могут повышать цены на свои услуги несколько раз в год. Но четко по условиям договора. Фото: Артем КИЛЬКИН

Традиционного повышения цен на коммунальные услуги этим летом нам удалось избежать. Досрочная индексация тарифов ЖКУ прошла в декабре 2022 года, поэтому следующее удорожание мы почувствуем только в июле 2024 года. И все бы ничего, но в Росконтроле заявили, что цены на некоторые услуги все же поднимутся до конца года. Речь об обслуживании домофонов, содержании и ремонте жилья, установке телеантенн - о жилищных услугах.

- По оценкам экспертов, в среднем вышеперечисленные услуги могут подорожать на 10-20 процентов, - отметили в Росконтроле.

Неужели правда?

СОДЕРЖИ ЖИЛЬЕ ПО ДОГОВОРУ

Правда, подтвердил «Комсомольской правде» исполнительный директор Национального центра общественного контроля в сфере ЖКХ «ЖКХ Контроль» Сергей Сохранов. И дело не в том, что частные компании - сами себе хозяева, а в том, что они следуют условиям договора, который обязательно заключается между управляющей компанией и собственниками.

- В договоре зачастую прописывается порядок: как, когда и на какую величину может быть повышен тариф по всем услугам, которые предоставляет управляющая организация. Это может происходить и раз в год, и несколько раз в год. Чаще всего ограничиваются разовым повышением на величину официально установленной инфляции. Если такой пункт отражен в договоре управления, то плата за любую услугу может повыситься на условиях договора, - разъяснил Сохранов. - Важно помнить, что коммунальные услуги индексируются государством, а вопрос взимания платы за содержание, текущий ремонт и другие услуги регулируются взаимоотношениями между собственниками дома и УК - это два разных процесса.

Содержание и текущий ремонт дома тоже может подорожать, если подорожали необходимые для работ инструменты. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Эксперт заметил, что строчка оплаты за содержание и ремонт может повышаться ежегодно, если такое решение приняли на общем собрании собственников. Его, кстати, должна инициировать управляйка. А если плата вырастет, несмотря на рамки договора или без проведения собрания, то жильцы могут оспорить такую наглую вольность УК в суде и пожаловаться на нарушение в Жилищную инспекцию.

ЗВОНОК В ДОМОФОН

Обслуживание домофонов, говорит эксперт, - услуга, которая может регулироваться двумя типами договоров. Это договор «между УК и собственниками» диктует домофонщикам точно такие же требования, что и к содержанию-ремонту жилья, а вот договор «между фирмой и собственниками» позволяет компании в произвольном порядке сообщать жильцам, что тариф скоро повысится по обоснованным причинам.

Что до телеантенны, то за нее собственники обязаны платить как за общее имущество. Антенна вводится в эксплуатацию вместе с домом, и потом уже неважно, смотрит кто-то из жильцов телевизор или нет. Оплачивают строчку по обслуживанию общей антенны все без исключения.

- Есть услуга по предоставлению телевидения, и она точно так же заключается в рамках договора между собственниками и организацией, предоставляющей услуги вещания. Первый федеральный мультиплекс бесплатный, но дополнительная услуга, например цифровое телевидение, оплачивается отдельно и тоже может индексироваться. Опять же, в рамках заключенного договора, - объяснил Сергей Сохранов.

Телеантенна - общее имущество, за нее обязаны платить абсолютно все собственники в многоквартирном доме. А вот услуги телевидения - дело частное. Фото: Олег ЗОЛОТО

Нельзя сказать, что компании просто пользуются шансом лишний раз повысить ценник по договору. Зачастую для этого есть объективные причины: удорожание расходных материалов, реагентов, рабочих инструментов.

- Чаще всего ценник на жилищные услуги частные компании повышают один раз в первой половине года, - делится наблюдениями эксперт. Изменения не зависят от государственной индексации тарифов.

ПОДРОБНОСТИ

В компании «Цифрал Сервис», знакомой многим петербуржцам по домофонным установкам, тоже подтвердили повышение ценника. Жильцы, живущие в домах с домофонами этой фирмы, увидят изменения в августовской квитанции.

- В связи с инфляцией и изменением стоимости расходных материалов, запчастей и инструментов для ремонта подъездного оборудования с 1 июля 2023 года произошло ежегодное изменение тарифа на обслуживание домофонии, - рассказали «КП» в компании.

Представители фирмы уточнили, что их регламент позволяет проводить индексацию тарифа раз в год.

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