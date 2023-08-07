Зачем мне солнце Анапы: Как Петербург провел самый жаркий день в году

Показываем и рассказываем, как петербуржцы справились с самым жарким днем в году. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Петербург ожидаемо накрыла аномальная жара. Столбик термометра дошел аж до 33 градусов и замер. Спасайся, как хочешь: хоть волком вой, хоть на пляже загорай. Вот и хлынули массово петербуржцы поближе к водоемам.

У фонтанов в городе вполне свежо. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Один из самых популярных пляжей у жителей города в парке 300-летия. Но до залива дошли не все: многие проиграли бой жаре у самого входа и расположились на газонах. Кто-то примостил в теньке, спасаясь от жары, а кто-то, как положено, в купальнике, с кремом от загара принимал солнечные ванны.

Солнечные ванные принимают и на траве, и на песке, и где душе угодно. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Зеленая жижа в фонтане не смущала ребятню. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Следующая точка притяжения после газонов – фонтан. Попасть в такую жару под прохладные брызги – благодать, все равно пока дойдешь до пляжа уже обсохнешь под палящим солнцем. Но есть одно существенное «но» - вода в фонтане зеленая и попахивает от нее далеко не хлоркой. Фонтанный бассейн больше напоминает небольшое болотце, в котором как лягушата барахтаются дети. Им вода по пояс, переплывают фонтан и брасом, и на спине. Так вокруг еще все пузырится, чем не джакузи? Да, вода зеленая. Да, несет от нее тиной. Зато бесплатно! Потом просто ребенка хорошенечко дома с мочалкой потереть нужно будет, чтобы от него не пахло, как от Шрека на болоте.

Если кто-то боялся искупнуться в воде, то фонтаны шли на выручку. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

А еще детей привлекали брызги воды. Да и взрослые не гнушались цветущей водой. Ждали, пока водяные брызги окатят их прохладой. Кто-то был в купальниках, кто-то прямо в одежде бегал, а кто-то просто раздевался до белья. К счастью всех вокруг, на некоторых улицах города поливальные машины отвлекались от мойки асфальта и запускали фонтанчики из воды прямо в небо, чтобы охладить и прохожих.

И это понедельник, рабочий день. Весь пляж в людях. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Пройдя испытание фонтаном и хорошенько освежившись, готовы к перебежке под палящим солнцем до следующей локации. Наконец, добираемся до пляжа. Людей как на побережьях Анапы и Геленджика. Северная столица в самый жаркий день в году вполне может конкурировать с южными курортами. Да и красиво вокруг – Песчаный берег, Финский залив, а вдалеке серебром отливает Лахта Центр. Туристы сами говорят, что в восторге.

И в солярий можно не ходить. Главное, пользоваться кремами. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Люди сменили футболки на купальники. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- Питер – культурная столица, и мы уже так насыщены музеями и культурой, что приятно окунуться в совершенно другую южную атмосферу Сочи. А если развернуться, - туристка Ксения указывает нам в сторону Лахта Центра, - там еще и Дубай. У нас получилось очень многогранное и насыщенное путешествие. Были и культурные мероприятия, и отдых на пляже.

Как мало надо для счастья. И здоровья, лишь бы голову не припекло. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В общем, с одной стороны Сочи, с другой Дубай – таким видят туристы пляж в парке 300-летия. Смущает только мусор на песке и в небе: окурки, бутылки и парящий, словно чайка, целлофановый пакет. Да и с Финским заливом есть небольшая заминка: Роспотребнадзор отмашку для купания в нем не давал, как и в любом другом водоеме Петербурга. Но от жары ведь нужно как-то спасаться.

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