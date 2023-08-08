Прожиточный минимум в Петербурге увеличат на тысячу рублей с 2024 года

В Петербурге планируют поднять прожиточный минимум. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Петербурге планируют увеличить прожиточный минимум. Напомним, сейчас он составляет 15 094 рублей на душу населения. Со следующего года сумма достигнет 16 197 рублей, что на тысячу больше. Соответствующий проект постановления появился на сайте Смольного. Сейчас документ проходит антикоррупционную экспертизу.

- Для трудоспособного населения прожиточный минимум в 2024 году будет составлять 17 655 рублей, для пенсионеров – 13 929 рублей, а для детей – 15 711, - говорится в опубликованном постановлении.

Тем временем, сейчас эти цифры немного другие. Порог для трудоспособного населения – 16 452 рублей, для пенсионеров – 12 981 рублей, а для детей – 14 641 рублей.

Судя по документу, постановление должно вступить в силу с 1 января 2024 года. Оно будет действовать ровно год, до 31 декабря. Проект будет находиться на антикоррупционной экспертизе до 21 августа, а потом отправится на подпись губернатора Петербурга Александра Беглова.