Занервничал и выпрыгнул из окна: Подозреваемый в громком убийстве гендиректора компании «Монолит» пытался сбежать с допроса в Петербурге

Преступник выстрелил семь раз в упор. Фото: СК

Полицейские в Петербурге продолжают расследование жуткого убийства генерального директора строительной компании «Монолит» Виктора Алиева. Накануне сотрудники задержали подозреваемого. Он оказался в здании управления уголовного розыска. Но в какой-то момент сильно занервничал и поспешил выпрыгнуть из окна третьего этажа. Это произошло настолько быстро, что полицейские не успели среагировать на поступок мужчины.

- Мужчина проходил подозреваемым по делу о громком убийстве гендиректора «Монолита», - подтвердил источник spb.kp.ru.

По предварительной информации, сейчас жизни пострадавшего ничего не угрожает. После случившегося его экстренно отвезли в больницу с травмами. Вероятно, после того, как мужчине станет получше, ему все равно придется вернуться на допрос.

Напомним, Виктора Алиева жестоко застрелили 5 июня 2023 года. По Сети разлетелось видео, на котором бизнесмен выходит из своей машины, и к нему внезапно подбегает мужчина в строительной форме, который стреляет в упор семь раз. Сразу после этого полицейские объявили план «Перехват» и начали искать машину «Шкода Рапид», на которой предположительно уехал преступник.

ОФИЦИАЛЬНО

ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти:

- 7 августа мужчину признали подозреваемым и отпустили под подписку о невыезде. На следующий день его вызвали для проведения процессуальных действий, но он внезапно выпрыгнул из окна. Врачи диагностировали множество ушибов. Будет решаться вопрос об аресте мужчины.

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