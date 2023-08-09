Жизненный путь IT-специалиста: Профессиональный веб-разработчик рассказал, как стал экспертом в программировании

Веб-разработчик Илья Чернецкий рассказал о профессии IT-специалиста. Фото: Илья Чернецкий.

Помните, как несколько лет назад все хотели стать юристом или экономистом? Сегодня картина другая - многие мечтают устроится в IT-компанию. Какие секреты таит в себе профессия веб-разработчика и есть ли подводные камни? На эти и многие другие вопросы ответил веб-разработчик Илья Чернецкий.

ДЕЛО ЖИЗНИ

- Если говорить о себе, то мое увлечение информационными технологиями пошло с детства, когда я учился в Президентском физико-математическом лицее № 239, - говорит Илья Чернецкий - Именно там я понял, что хочу связать свою жизнь с точными науками и программированием. Дальше пошел Санкт-Петербургский государственный политехнический университет, где занимался робототехникой и смог с головой окунуться в научные и практические задачи по построению компьютерных программ. Именно там я впервые познакомился с нейронными сетями, которые поразили меня до глубины души. Когда видишь, как машинный интеллект на твоих глазах обучается и выдает неожиданные данные, поневоле начинаешь верить в фантастические миры из книг и фильмов.

Однако при всех своих плюсах, профессия веб-разработчика - дело не для всех. Если человек не горит написанием кода и точными вычислениями, этот путь ему заказан. Именно поэтому люди, пришедшие в IT лишь за длинным рублем, так часто разочаровываются.

- Одним из главных качеств хорошего программиста является усидчивость. Проработать за парой строчек кода несколько часов подряд - обычное дело. Так что, к сожалению, бешеный драйв и постоянное «развлекалово» за работой бывает только у «айтишников» из фильмов и сериалов. Однако это не значит, что в сфере заняты одни интроверты. Большинство в свободное время живет яркой и полной жизнью, просто делу - время, а потехе - час.

Помимо своей основной работы, Илья Чернецкий выступает в качестве спикера на профессиональных мероприятиях. Фото: Илья Чернецкий.

УЧИТЬСЯ У ЛУЧШИХ

Также Илья Чернецкий отметил, что для успеха в IT крайне полезно иметь рядом ментора, который сможет подсказать верный вектор вашего самостоятельного обучения. Сегодня он выступает наставником специалистов компании, в которой работает.

- Еще со студенческих лет мне нравилось помогать другим разбираться в сложных вопросах, и я подрабатывал репетитором. На текущий момент в качестве ментора я бесплатно занимаюсь этим, чтобы передать свои знания менее опытным разработчикам. Важно понимать, что ментор - это не учитель, а тот, кто направляет человека в его профессиональном пути и помогает проложить курс на пути самообразования. Также я часто консультирую других веб-разработчиков и помогаю им улучшить свой продукт.

ПОМОЧЬ ДРУГИМ

Помимо своей основной работы и деятельности ментора, Илья Чернецкий успел поучаствовать в разных проектах и стартапах как в России, так и за рубежом.

- Недавно авторы популярного агрегатора цен и скидочных предложений попросили меня провести анализ кода их сайта и посмотреть, что можно исправить и улучшить в проекте в техническом плане. Я провел им полноценное исследование и экспертную оценку технической части и архитектуры их веб-сайта. В результате я предложил несколько идей по улучшению и модернизации, большинство из которых ребята уже внедрили в свою разработку. Особенно им помогла моя идея по улучшению SEO продвижения через внедрение Server-side rendering. Простыми словами это метод отрисовки веб-страницы на сервере, а не в браузере. Он нужен, чтобы пользователь не смотрел на пустую страницу, ожидая, пока загрузится веб-приложение.

Как эксперт по веб-разработке, Илья организовывал цикл собеседований для крупной компании. Фото: Илья Чернецкий.

Также был случай, когда весьма крупная компания по проектированию территорий и зданий в России попросила Илью Чернецкого, как эксперта по веб-разработке, организовать цикл собеседований и найти для них квалифицированных специалистов на аналогичную должность. Экспертная оценка и опыт Ильи помогли оценить навыки и потенциал более 20 кандидатов и выбрать из них двух наиболее способных и талантливых. Их приняли в штат компании, где они успешно работают по сей день.

- Кроме того, меня часто приглашают в качестве спикера, рассказать аудитории о тонкостях веб-разработки. Так, в декабре 2022 года я выступил c докладом, посвященным фреймворку Svelte. А в мае 2023-го я побывал на конференции, где рассказывал про особенности работы с одним из популярных языков программирования JavaScript и как добиться оптимальной работы сайта без долгих загрузок и задержек.

В заключении эксперт отметил, что вопреки стереотипам веб-разработчик - это не «ботаник», запертый в своей комнате или кабинете. Это активная, целеустремленная личность, способная решать непростые и востребованные задачи, а также не забывать жить полную активную жизнь. Поэтому если вам интересна эта сфера и вы готовы усердно трудиться - это дело для вас!