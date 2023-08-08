Власти Ленобласти опровергли создание платных парковок в Кудрово и Мурино. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В СМИ накануне появились радостные сообщения: в загруженных пригородах Ленобласти появится зона платной парковки. С таким сообщением выступил депутат Законодательного собрания Ленобласти Никита Коваль. Но, когда новость разлетелась по всему Интернету, в правительстве региона ее опровергли. Оказалось, что пока что платные парковки для Кудрово и Мурино не актуальны. Об этом сообщили в пресс-службе администрации области.

– Информация, появившаяся в Сети, неверная. Идея платных парковок в настоящее время не популярна для упомянутой в новостях и не рассматривается администрацией вообще, – пояснил председатель комитета по транспорту Ленинградской области Михаил Присяжнюк.

Он также добавил, что даже в пригородных к Петербургу районах региона проблема парковок не ощущается так остро, как в самом сердце Северной столицы.

Кроме того, в комитете отметили, что даже, если бы и поднимался подобный вопрос, то им бы занимались в других инстанциях. Так, проблема организации парковок в поселениях входит в компетенции органов местного самоуправления. Именно они и должны рассматривать соответствующий депутатский запрос.

А пока что появление платной парковки обсуждается вокруг Финляндского вокзала, Черной Речки и Московского проспекта. Кроме того, осенью обустроенная стоянка появится на Крестовском острове и в Василеостровском районе