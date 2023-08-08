«Хотя бы руками»: Волочкова предложила полной девушке сесть на шпагат за шоколадку

Анастасия Волочкова пошутила над полной девушкой в спортзале. Фото: скриншот видео

На личной странице ВКонтакте у 47-летней артистки российского балета и обладательницы официально самого размашистого шпагата Анастасии Волочковой новый челлендж. В этот раз спортсменка предложила пятерым случайным добровольцам сесть на шпагат. И получить за это вредную и калорийную шоколадку. Но, как часто случается в Интернете, историю переврали, а саму балерину обвинили в дискриминации по внешности. Причиной переполоха стал фрагмент ролика, где девушке нестандартного телосложения Волочкова предложила сесть на шпагат.

– Вы такая добрая! Хотя бы руками тогда сделайте шпагат, – предложила балерина пришедшей в зал девушке, которая не смогла повторить «коронный» у Анастасии трюк.

В комментариях под куском ролика, естественно, собрались негодующие и толерантные граждане. Правда дойти до всей записи они не решились. И принялись одаривать Волочкову комментариями. Иногда причем не самыми лестными.

– Анне из команды КВН «Росы» нафиг не нужен этот шпагат. Она прекрасная актриса, такой же комик и умница, – раскрыла героиню ролика одна из подписчиц спортсменки.

И тогда уже комментаторы задумались: не постановка ли это? Может быть, Анастасия Волочкова пытается найти новый способ привлечь к себе внимание? Ответа на вопрос, к сожалению, среди рассуждений spb.kp.ru не нашла.

Зато узнала, кто все-таки получил «гостинцы» от известной балерины, даже если шпагат был далек до идеала.