Петербург вошел в тройку лучших городов России для комфортной жизни с детьми

За Петербург проголосовали 33% респондентов. Фото: Олег ЗОЛОТО

Жители страны ответили, какой город является лучшим для жизни с детьми. В опросе поучаствовали родители. В итоге большинство подтвердили, что наиболее пригодны для семей – Москва, Петербург и Казань. Всего в опросе приняли участие 2700 человек из разных регионов России.

Респонденты ориентировались на развитую инфраструктуру, потенциал города и наличие развлечений. Для опрошенных важно, чтобы в городе была хорошая экологическая обстановка. В приоритете также безопасность. Такие данные приводит РИА Новости со ссылкой на сервис «Работа.ру».

- По мнению опрошенных россиян, Москва - наиболее подходящий город для жизни с детьми, так считают 42% респондентов. Каждый третий (33%) выбрал Санкт-Петербург. На третьем месте оказалась столица Татарстана - Казань, за которую проголосовало 18% респондентов, - сообщает издание.

После этих трех городов, в топе – Краснодар, Сочи, Калининград, Новосибирск, Нижний Новгород, Екатеринбург. Закрывает рейтинг Ростов-на-Дону.