Мирового судью Фрунзенского района лишили полномочий из-за пьяной езды

Мужчина отказался от медосвидетельствования. Фото: vk.com/dorinspb

В Петербурге мирового судью освободили от обязанностей из-за административного дела. Полномочия прекращены 9 августа. Об этом spb.kp.ru рассказали в Объединенной пресс-службе судов Петербурга в среду.

- Квалификационная коллегия судей Санкт-Петербурга сегодня, 09.08.2023, прекратила полномочия мирового судьи Фрунзенского района Санкт-Петербурга, - говорится в сообщении ведомства.

По предварительным данным, мировой судья Фрунзенского района управлял автомобилем в состоянии опьянения. Неадекватного водителя около восьми часов вечера 4 августа остановили сотрудники ДПС на проспекте Красных Командиров.

- У мужчины были признаки опьянения. Он хвастался, что за пьяную езду ему ничего не будет. От медицинского освидетельствования он отказался, - сообщает паблик "Дорожный инспектор" во ВКонтакте.

Напомним, накануне подозреваемый в громком убийстве выпрыгнул из окна здания МВД во время допроса. Мужчину обвиняют в пособничестве убийству гендиректора компании «Монолит» Виктора Алиева. Сначала петербуржец вел себя спокойно, но позже он занервничал и сиганул с третьего этажа. К счастью, мужчина отделался ушибами. А к допросам теперь придется все-таки вернуться.