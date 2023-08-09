Летом россияне стали брать больше розничных кредитов. Фото: freepik.com.

В последнее время в России берут все больше кредитов. Сегодня этот рынок растет как на дрожжах. Летом 2023-го ситуация не изменилась - число розничных кредитов снова увеличилось. В более чем половине случаев заем берут на ипотеку. Основной вклад составляет первичный рынок ипотеки на фоне улучшения предложений по льготным программам.

Как сообщили в Сбербанке, в июле объем выданных физлицам ссуд вырос до 758 миллиардов рублей в сравнении с 720 миллиардами рублей месяцем ранее. В результате розничный портфель банка за месяц вырос на 2,8%, а с начала года - на 15,5%.

Потребительские кредиты выросли на 1,8% за месяц, или 10,2% с начала года, и составил 3,8 триллионов рублей. Портфель кредитных карт на конец июля превысил 1,3 триллионов рублей, в июле рост портфеля ускорился до 4,5% с 2,7% месяцем ранее, а рост с начала года превысил 19%.

Корпоративный кредитный портфель вырос до 21,6 триллионов рублей, показав рост на 3,6% в июле. С начала года он увеличился на 15%. За месяц корпоративным клиентам был выдан объем кредитов на сумму более 2 трлн рублей. Доля просроченной задолженности в кредитном портфеле снизилась с 2,2% до 2,1%.

Хорошие новости есть и для вкладчиков. На фоне повышения доходности вслед за увеличением ключевой ставки средства физлиц в июле выросли на 2% и составили 20,3 триллиона рублей. С начала года средства населения показали прирост на 10,6%.

Средства юрлиц выросли на 0,5% за июль и на 8,7% с начала года до 9,5 триллионов рублей.