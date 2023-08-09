Российские банки отчитались о своих доходах. Фото: freepik.com.

Похоже, что лето 2023-го станет временем успеха для отечественной банковской сферы. Это следует из отчетов российских финансовых организаций о своих доходах.

Например, Сбербанк в январе-июле 2023 года получил 858,2 миллиардов рублей чистой прибыли по Российским стандартам бухгалтерского учета, в том числе в июле - 130,4 миллиардов рублей. Всего же рентабельность капитала за 7 месяцев 2023 года составила 24,9%, в июле - 25,9%.

- Наши финансовые результаты в июле показывают устойчивую динамику благодаря высокой потребительской активности, сохранению уверенных темпов роста кредитования при стабильном качестве кредитного портфеля, - заявил президент-председатель правления Сбербанка Герман Греф. - В июле Сбер выдал рекордный совокупный объем кредитов на сумму 2,9 трлн рублей, показав рост кредитного портфеля на 2,7%.

Чистый процентный доход за 7 месяцев 2023 года вырос на 38,6% - до 1,258 триллионов рублей. Такие цифры эксперты объяснили ростом бизнеса в текущем году, а также эффектом низкой базы 2022 года. В июле чистый процентный доход вырос на 24,8% - до 194 миллиарда рублей.

Кроме того, за счет роста объемов эквайринга и изменения условий на рынке платежных карт, чистый комиссионный доход за январь-июль 2023 года увеличился на 20,5% - до 385,6 миллиарда рублей. В июле чистый комиссионный доход вырос на 33,9% - до 62,8 миллиарда рублей.

Операционные расходы за 7 месяцев 2023 года составили 443,7 миллиарда рублей, показав рост к аналогичному периоду 2022 года на 25,9%. Отношение расходов к доходам за январь-июль составило 22,4%.

Базовый и основной капитал за июль практически не изменились за месяц и составили 4,390 триллионов рублей и 4,540 триллионов рублей соответственно. Общий капитал банка в июле вырос на 1,3% за счет заработанной прибыли и составил 5,513 триллионов рублей.

Коэффициенты достаточности базового и основного капитала за июль сократились на 0,3 процентного пункта (п.п.) и составили 10,7% и 11% соответственно. Коэффициент достаточности общего капитала снизился на 0,2 п.п. - до 13,4%.