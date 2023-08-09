Смольный согласовал облик СКА Арены, которую достроят в сентябре 2023 года

Арену сдадут в эксплуатацию в сентябре 2023 года. Фото: КГА

В Петербурге комитет по градостроительству и архитектуре согласовал внешний облик «СКА Арены», которую возводят на месте снесенной ледовой арены. Об этом ведомство сообщает 9 августа. К счастью, о переносе сроков сдачи здания в эксплуатацию пока речи не идет. Арена, как и прежде, должна принять первые матчи этой осенью.

- Активно завершаем основные работы. Уже готов скейт-парк, сейчас ставим детские площадки, - сообщал застройщик в июне.

Этой осенью в здании пройдут первые хоккейные матчи. Фото: vk.com/ska__arena

Сейчас все-все строительные работы заканчиваются, ведь открыть «СКА Арену» хотят к началу хоккейного сезона.

Ранее сообщалось, что 80 процентов оборудования, расположенной на территории, сделано в России. В здании арены помимо ледовой площадки появятся бассейн и фитнес-клуб. На улице обустроят футбольное и баскетбольное поля, легкоатлетические дорожки и спортивные сооружения. Петербуржцы смогут наслаждаться спокойным отдыхом в зеленом парке.

Стадион сможет вмещать более 21 тысячи зрителей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

СКА Арена в Петербурге примет первые хоккейные матчи этой осенью

Строительство огромного ледового стадиона почти завершилось (подробнее)