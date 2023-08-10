«Время героев»: В Петербурге пройдет фестиваль документального кино о Донбассе

С 18 по 20 августа кинотеатр «Аврора» в Петербурге примет первый международный фестиваль «RT.Док: Время героев». Фото: организаторы фестиваля.

Храбрые, стойки, благоустройство - такие люди сегодня сдаются, живут и творят на Донбассе. С 18 по 20 августа кинотеатр «Аврора» в Петербурге примет международный международный фестиваль «RT.Док: Время героев». Зрители психических фильмов смотрят на военных на передовой, на поэтов и музыкантов, которые больше не молчат, на женщин, стариков и детей, на врачей, добровольцев и волонтеров, на военных и военных. Всего 17 правдивых документов о событиях на Донбассе. В эфире Радио «Комсомольская правда в Петербурге» на волне 92,0 FM генеральный продюсер фестиваля Екатерина Яковлева рассказала подробности о его программе.

Генеральный продюсер фестиваля Екатерина Яковлева рассказала подробности о его программе. Фото: Вероника ОВСЯННИКОВА

ЖИЗНЬ КАК КИНО

- Идея фестиваля родилась из небольшого киноклуба в Москве, куда приходили люди, чтобы посмотреть реальные истории о Донбассе и СВО, - говорит Екатерина Яковлева. - В результате появился фестиваль «RT.Док: Время героев». Я считаю, что в наши дни документальное кино все сильнее теснит художественное, так как реальная жизнь интереснее любой выдумки. В феврале этого года мы провели фестиваль в Москве и к нам пришли более трех тысяч человек. Кроме столицы, мы уже были в Краснодаре и Казани. Теперь очередь за Петербургом.

Авторами фильмов стали как профессиональные журналисты из России и других стран, так и независимые творцы. В программе представлены картины прошлых лет, а также совсем свежие премьеры. Некоторые из них прямо сейчас проходят финальный монтаж. Например, петербуржцы первыми увидят фильм «Банда Бассотти» про итальянца, который вместе с единомышленниками с 2014 года возит на Донбасс гуманитарную помощь, а также ленту «Скрипичный ключ», построенную на истории известной скрипачки Марины Васильевой и поэта Александра Пелевина, которые прямо сейчас выступают для наших ребят в окопах под грохот снарядов.

- Каждый раз мы тщательно отбираем материал и привозим в каждый город что-то новое. Это удается потому что с Донбассом связано столько удивительных историй и героев. В результате от представленных картин буквально невозможно оторваться, а в некоторые моменты очень сложно сдержать слезы.

После просмотра зрители смогут лично пообщаться с авторами многих фильмов, задать им вопросы и поучаствовать в дискуссиях. Фото: организаторы фестиваля.

ПРИМЕРЫ МУЖЕСТВА

Главными персонажами фильмов становятся простые герои: отважные воины, защищающие русский мир, жители Донбасса, отстаивающие свою родину вот уже 9 лет, волонтеры, которые продолжают помогать своим согражданам не смотря ни на что, медработники, спасающие жизни каждый день, священнослужители, а также солдаты «культурного фронта» - поэты, фотографы и музыканты.

- Одни из самых интересных и актуальных фильмов грядущего фильма «Сила» о простых людях со всей страной, которые влияют на фронт по мере своих сил: кто-то шьет маскировочные сети, кто-то открывает бесплатное кафе для бойцов, а кто-то организует поставку гуманитарной помощи.

После просмотра зрители личности лично пообщались с авторами многих, имеют большое количество вопросов и поучаствуют в дискуссиях на тему военной документации, кинотворчестве о войне и других людях. Ожидается визит «Джеймса Бонда в юбке» Анны Чапман со своим фильмом-расследованием и онлайн-выступлением актера и телеведущего Бориса Корчевникова.