Памятник принцу Ольденбургскому установили у Мариинской больницы

Принц Ольденбургский вернулся к Мариинской больнице. Фото: Анна ГРЕНЬ

У Мариинской больницы Петербурга – праздник. Спустя 93 года у ворот медучреждения вновь появился знаковый монумент – памятник принцу Петру Ольденбургскому, который за свои деньги помогал клинике всем, чем мог: от лекарств до оборудования. В 1930 году монумент утратили.

- Вырвать лист из нашей истории очень легко, считанные секунды. А вот на восстановление страниц уходят годы, десятилетия. Идея восстановления памятника зародилась 17 лет назад. И вот сегодня поставлена жирная точка, - поделился эмоциями главврач Мариинки Анатолий Завражнов и добавил, что это не конец, а начало следующей созидательной главы.

Памятник открывали почетные гости. Фото: Анна ГРЕНЬ

Созидать – это про Петра Ольденбургского. Для нашего города и страны он сделал очень много: открывал институты, детские больницы, приюты и общины, воспитательные дома. Но его любимым детищем была Мариинская больница, которой он управлял более 40 лет. За это время он сделал ее одной из самых прогрессивных в России и во всей Европе.

- Больница была построена для бедных. Петр Георгиевич на свои деньги покупал лекарства, каталки, койки. Он был меценат, мыслитель, ученый, - с уважением произнес вице-губернатор Олег Эргашев и выразил надежду на то, что памятник поможет медикам, работающим в учреждении, выполнять их благородную миссию – лечить и спасать.

Монумент полностью утратили в 1930 году. Фото: Анна ГРЕНЬ

На торжественном открытии монумента было много людей, разделяющих радость события, среди них присутствовал и потомок Петра Георгиевича – Его Высочество Гуно Герцог фон Ольденбург. Семья Ольденбургских много сделала для нашего города, и теперь историческая справедливость восстановлена. Примечательно, что памятник благотворителю и меценату был воссоздан на деньги таких же благотворителей.