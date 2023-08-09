Многоэтажки хотят построить в промзоне у «СКА Арены»

В промзоне рядом со «СКА Ареной» планируют построить жилые дома. Фото: Олег ЗОЛОТО

Группа юридических и физических лиц, которым принадлежит часть территории недалеко от строящейся в Петербурге «СКА Арены», хотят построить многоэтажные жилые здания на южной стороне Благодатной улицы между проспектом Юрия Гагарина и Витебским проспектом. Заявку с просьбой перевести производственную зону в жилую территорию они направили в комиссию по внесению изменений в генплан. Комиссия заявку рассмотрела, но отложила. Это значит, что к вопросу строительства там вернутся позже. Об этом рассказали в Комитете по градостроительству и архитектуре.

- Заявку рассмотрели и отложили, - рассказали в пресс-службе ведомства.

Между тем, заявители хотели бы построить на территории в 16,3 гектара комплексы по 12 и 14 этажей, жилая площадь которых составит 195 тысяч квадратных метров. Также там собираются возвести школу на 1,1 тысячи учеников и детский сад на 270 мест.

Напомним, что «СКА Арену» строят на месте снесенного СКК «Петербургский». Стоимость строительства объекта оценивается в 37 млрд рублей. Проект внешнего облика ледового дворца разработало австрийское бюро CoopHimmelb(l)au. Изначально в плане было сделать «армейскую» звезду на крыше, но позже от нее решили отказаться.

Также изменился не только облик стадиона, но и сроки его сдачи. Если в феврале в «СКА Арене» заявляли, что объект будет готов в мае, то в конце весны уже говорили, что первые матчи там смогут сыграть осенью.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Смольный согласовал облик СКА Арены, которую достроят в сентябре 2023 года

Строительные работы подходят к концу (подробнее)

СКА Арена в Петербурге примет первые хоккейные матчи этой осенью

Строительство огромного ледового стадиона почти завершилось (подробнее)