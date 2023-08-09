Бобр, жаба, белый аист и их «родственники» в Александровском парке

Выставка продлится до 15 сентября.

Ушастая сова, белый аист, веретеница - как выглядят эти и другие животные и чем они примечательны, можно узнать в музее-заповеднике «Царское Село». 10 августа в 15:00 на Елевой аллее Александровского парка откроется совместная фотовыставка телеканала «Санкт-Петербург» и биолога Павла Глазкова «Лесной репортаж».

На стендах - 15 фотографий животных, которые обитают в нашем регионе. Каждый снимок сопровождает описание и интересные факты. Среди главных героев глухарь, кабан, лисица, ушастая сова, ястребиная сова, снегирь, бобр, жаба, лось, еж, пчела, гадюка, веретеница, баклан и белый аист.

Торжественное открытие состоится в присутствии кандидата биологических наук, ведущего телеканала «Санкт-Петербург» Павла Глазкова, который очень полюбился зрителям программы «Дикие выходные».

Павел Глазков.

Посетители выставки под открытым небом узнают новые факты о фауне Петербурга и его окрестностей благодаря сюжетам рубрики «Лесные новости» в программе «Утро в Петербурге». Их можно будет увидеть, пройдя по QR-коду, размещенному на каждом стенде.

- Знаменитый царскосельский художественно-архитектурный садово-парковый ансамбль - это еще и заповедник. И для нас флора и фауна - тоже объект нашей заботы, которая особенно важна при возрастающей антропогенной нагрузке. Наши три парка - Екатерининский, Александровский и Баболовский - острова благополучия и безопасности для животного и растительного мира. Несколько поколений сотрудников музея изучали и фиксировали состав животных и растений, нуждающихся в охране. И мы приняли эту эстафету, - говорит главный хранитель парков ГМЗ «Царское Село» Ольга Филиппова.

Приходите 10 августа в 15:00 вместе с друзьями и детьми, вам понравится! Выставка продлится до 15 сентября.