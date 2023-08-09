Количество иностранцев от общего турпотока Петербурга составило четыре процента. Фото: Олег ЗОЛОТО

Загрузка отелей Петербурга заметно выросла по сравнению с прошлым годом. Поучаствовали в этом, конечно, и иностранные гости: их с января по июль приехало около 173 тысяч человек. В процентном соотношении от общего количества туристов на них приходиться примерно четыре. Об этом рассказали в пресс-службе Смольного со ссылкой на аналитиков «Турбарометра Санкт-Петербурга»

– В июне гостиницы всех категорий в Северной столице были заполнены в среднем на 77 процентов, а в июле – на 83 процента. Этот показатель оказался выше на целых шесть процентов по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, – уточнили в пресс-службе городского правительства.

Как отметили в Смольном, особенно высокая загрузка отмечалась с 24 по 26 июня. В эти дни проводился главный праздник выпускников – «Алые паруса». Из-за этого занято было около 88 процентов всех мест отдыха. Кроме того, гостей города на Неве заинтересовали фестиваль огня на Стрелке Васильевского острова, выставка ледовых скульптур и цветов в парке «Остров фортов» и карнавальный заплыв на сап-бордах по рекам и каналам культурной столицы.

Как отметили аналитики, полугодовой показатель загрузки гостиниц и отелей превысил два прошлых года, но по-прежнему отстает от 2019, допандемийного года. Хотя, учитывая имеющиеся показатели, специалисты прогнозируют дальнейший рост турпотока.

Кстати, по данным «Турбарометра», чаще всего приезжие выбирают отели категории «три звезды». В них в среднем загрузка выросла от 20 до 22 процентов. А вот временные места проживания более высокой категории получили всего семь-девять процентов гостей. К слову, «четыре» и «пять» звезд чаще всего выбирали иностранцы.