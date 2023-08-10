Джаз, спорт, дизайн: программа на любой вкус в Tele2 Art Space в эти выходные

Программа на любой вкус в Tele2 Art Space в эти выходные. Фото: пресс-служба Tele2.

На выходных в Tele2 Art Space на Елагином острове научат оформлять свои дома и помогут полюбить спорт, а также устроят мастер-класс по йоге, джазовые концерты и танцевальную вечеринку. Кроме того, гостей арт-пространства ждут художественные фильмы и познавательные лекции.

Tele2 продолжает череду ярких летних мероприятий на площадке на Елагином острове. В эти выходные горожанам помогут украсить интерьеры своих квартир с помощью растений и природных материалов. В субботу 12 августа проведут мастер-классы по изготовлению свечей из медовой вощины и по плетению венка из живых цветов. В воскресенье мастера научат создавать интерьерное фитопанно из мха, а также покажут, как собрать мини сад «Флорариумбоул». Для последнего пригодятся суккуленты, кактусы и цветной песок.

В воскресенье в пространстве проведут тренинг, на котором расскажут, как мотивировать себя на занятия спортом. Дипломированный психолог Айсана Роу и мастер спорта по вольной борьбе Сергей Гасиев ответят на актуальные вопросы: какие существуют виды мотиваций для занятий спортом, почему нам лень идти в фитнес-зал, какие нагрузки необходимы для построения здорового тела.

В субботу все желающие смогут позаниматься йогой. Мастер-класс проведет Максим Хорохорин, идеолог студий HotYoga 36. Максим покажет авторскую последовательность асанхатха йоги под современный битовый плейлист.

На этой неделе в Tele2 Art Space подготовили также насыщенную музыкальную программу. В субботу с танцевальными жанрами кубинской музыки всех желающих познакомит этномузыколог Диана Лескай. Вместе с перкуссионистом из Кубы Владимиром Планас Диана проведет лекцию-концерт «Афро-кубинский фольклор». Завершит субботний вечер концерт музыкального бэнда «Pro Любовь &Rock’n’roll».

На следующий день знаменитый петербургский джазовый музыкант Алексей Станков в сопровождении «StankovJazzBand» на лекции-концерте приобщит публикук самым зажигательным направлениям в джазе: гости услышат свинг и цыганский джаз.

Поднять настроение на всю последующую неделю поможет танцевальная вечеринка клуба Summertime Swing. Воскресный вечер пройдет под ритмы линди-хопа, аутентичного джаза и чарльстона.

На площадке пройдут по традиции живые образовательные лекции. Мария Тычинина, заведующая Центра петербурговедения библиотеки Маяковского, поведает, с чего стоить начать поиски информации о своих предках, а заодно как перестать бояться и полюбить ходить в архивы и библиотеки. В свою очередь экскурсовод Кирилл Полежаев расскажет о повседневной жизни дореволюционного Петербурга. Слушатели узнают, что ели петербуржцы, где хранили продукты, о домах хлеботорговцев и купцов.

Кроме того, на площадке можно будет посмотреть фильмы «Жизнь на перемотке», «Мой друг мистер Персиваль», мультфильмы «Смешарики» и «Детектив Финник».

Расписание лекций, кинопоказов и другие подробности о Tele2 Art Space можно узнать на сайте art.tele2.ru, а также в телеграм-канале @tele2artspace.

Tele2 Art Space — современное пространство для жителей Петербурга, где каждый может больше узнать об искусстве, посмотреть кинофильм или послушать лекцию — и всё это со скоростью мобильного интернета Tele2.

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