Страус Степа испугался пожара и сбежал из театра зверей в Ленобласти

Испуганного страуса Степу ищут в Ленобласти. Фото: «В гостях у Вилли»

В ночь на 10 августа в садоводстве «Ромашка», которое находится во Всеволожском районе Ленобласти, произошел пожар. По данным регионального МЧС, огонь охватил частный дом и занял площадь в 70 квадратных метров. Недалеко от этого места находится театр зверей «В гостях у Вилли». Разыгравшееся рядом с ним пламя напугало живущих там животных, но больше всего испугался страус Степа. Из-за случившегося он сбежал с территории. Теперь его ищут сотрудники. Об этом рассказали в группе «В гостях у Вилли» в соцсети «ВКонтакте».

- Сегодня в СНТ «Ромашка» произошел пожар! Наш страус Степа испугался и убежал. Будем благодарны за информацию о его местонахождении, - написали в группе.

Птица хоть и дрессированная, но сейчас очень сильно напугана. Поэтому не стоит приближаться к ней, а тем более пытаться самостоятельно поймать. В случае обнаружения лучше сразу сообщить об этом в театр.

Отметим, что возникший в частном доме пожар потушили за полтора часа. На месте работали три пожарные машины и 12 спасателей.

Спустя несколько часов после побега Степу, который успел напугать жителей СНТ, нашли в лесу. Его благополучно вернули в театр.