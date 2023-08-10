Почти 30 тысяч первокурсников поступили на бюджет в вузы Петербурга

Более 29 тысяч первокурсников будут учиться на бюджете в вузах Петербурга. Фото: Артем КИЛЬКИН

Основной этап поступления в высшие учебные заведения завершился, и государственные университеты Петербурга подвели итоги. В 2023 году бюджетные места по программам бакалавриата и специалитета получили более 29 тысяч абитуриентов. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

Среди общего числа будущих первокурсников около 1,8 тысячи человек поступили по особой квоте. Так, более тысячи из них относятся к людям с инвалидностью или сиротам и детям, оставшихся без попечения родителей. И еще свыше 800 человек приняли в вузы по квоте для военнослужащих и детей участников спецоперации. Для последней группы по каждому направлению выделили по 10% от общего количества бюджетных мест.

- Участников специальной операции и их семьи поддерживает вся страна. В Петербурге им, кроме других льгот, предоставляется возможность поступить в колледж или вуз, получить хорошее образование и реализовать себя, - подчеркнул губернатор Александр Беглов.

Наиболее популярными у абитуриентов из числа военнослужащих и детей участников спецоперации стали технические специальности. Их выбрали порядка 300 человек. Также будущие студенты отдавали предпочтение сфере управления, медицине, творческим направлениям, IT-сфере и педагогике.

В этом году подать документы в вуз можно было лично, на сайте учебного заведения, по почте или через сервис «Поступление в вуз онлайн» на Госуслугах.