Вскрылись новые дефекты: Как проходил ремонт на закрытой «Пионерской»

Главные дефекты, из-за которых и пришлось закрывать станцию, полностью устранили. Фото: Вероника ОВСЯННИКОВА

Скучали по «Пионерской»? А она уже совсем скоро вернется к работе – ремонт, который стартовал на станции 24 июня, уже преодолел планку в 95 процентов готовности. Больше скажем, «Пионерская» откроется раньше срока! Не 22 августа, как обозначали власти ранее, а 19 августа. Ранним утром субботы станция полноценно заработает, все ограничения на вход и выход снимут.

Spb.kp.ru проинспектировала станцию на финальной стадии ремонта.

Станцию старались закрыть в период минимального пассажиропотока. А в помощь горожанам пустили дополнительный наземный транспорт. Фото: Вероника ОВСЯННИКОВА

РАБОЧИЙ ФОРС-МАЖОР

Спрятанная за забором «Пионерская» сейчас напоминает большую квартиру в разгаре ремонта: в воздухе висит мелкая строительная взвесь, в вестибюле пахнет деревом и краской, а все турникеты и эскалаторы покрыты пылью. Всюду доски и инструменты, а пассажиры уже натренированно обходят забор и встают на автобусные остановки.

Самые важные работы, из-за которых и пришлось закрывать станцию, уже выполнены, рассказал Spb.kp.ru начальник службы тоннельных сооружений Александр Гуречкин. Проблемы назрели в перекрытиях машинного зала в вестибюле, так что дефектные участки заменили, восстановили там гидроизоляцию и навели косметический порядок – положили новое гранитное покрытие и мраморную облицовку на стенах. Причем не обошлось без сложностей.

Дополнительные дефекты в зоне спуска у эскалаторов вскрылись в процессе ремонта. Ради них пришлось оперативно разрабатывать новый проект работ. Фото: Вера ОВСЯННИКОВА

- Во время ремонта в нижней зоне, где мы спускаемся с эскалатора, выявили дополнительные участки дефектных плит перекрытия, - поделился Александр Гуречкин. - Они не были предусмотрены изначальным объемом работ, так что пришлось оперативно разрабатывать новое проектное решение и заменять их. Сейчас все работы выполнены.

Большие перемены случились и на «поверхности» станции. Во входной зоне «Пионерской» полностью обновили стилобат и лестничные марши, заложив под ноги пассажирам новенькое гранитное покрытие. Как дополнил транспортный вице-губернатор Кирилл Поляков, специалисты еще и оборудовали подходы к вестибюльным дверям широкими пандусами. Для «Пионерской» это полезная новинка, а для горожан на инвалидных колясках и родителей с детскими колясками – нужная доработка.

Дело осталось за малым, продолжил Александр Гуречкин, – смонтировать и подключить все оборудование, которое снимали перед ремонтом, подключить входные двери, провести пусконаладку. И, конечно, хорошенько отмыть от пыли все стены, полы, турникеты и поручни.

Полностью обновлен стилобат и лестницы, а у входа и выхода со станции обустроили пандусы для маломобильных пассажиров и родителей с детскими колясками. Фото: Вероника ОВСЯННИКОВА

ПРОСЛУЖИТ ЕЩЕ 40 ЛЕТ

В общем, на 19 августа вполне можно строить маршруты поездок, включая в них «Пионерскую». Следующий ремонт станции замаячит впереди нескоро, уверен Кирилл Поляков.

- 40 лет она проработала, еще не меньше 40 лет точно прослужит. В рамках реконструкции применяли современные технологии и оборудование, так что она должна прослужить еще больше, - заявил чиновник.

Упомянул вице-губернатор и про две другие закрытые станции, «Чернышевскую» и «Ладожскую». По ним нет неожиданных новостей: работы идут по графику, власти рассчитывают открыть их в срок. Станцию красной ветки обещали пустить в работу в мае 2024 года, а станцию оранжевой линии – в феврале 2024 года.

К 19 августа осталось разобраться с подключением оборудования и входных дверей и хорошенько отмыть всю станцию от строительной пыли. Фото: Вероника ОВСЯННИКОВА

Новые подземные «мишени» для ремонта транспортные власти пока обсуждают. Закрывать станции постараются грамотно, чтобы снизить ущерб для пассажиров. Напомним, что в марте начальник метрополитена Евгений Козин анонсировал, какие станции планируется отправить на обновление с 2023 по 2027 годы. Первым, и возможно уже в конце 2023 года, будут реконструировать вестибюль «Фрунзенской», годом позже уйдет на ремонт «Парк Победы». Предварительно, в 2024 году закроется «Удельная», в 2025 – «Озерки», в 2026 – «Технологический институт-2», в 2027 – «Электросила».

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