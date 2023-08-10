В Ломоносовском районе Ленинградской области завершили устройство фундамента трех корпусов многоквартирного дома в Лаголово. Фото: пресс-службы ГК А101.

Ленинградская область не отстает от Петербурга в скорости застройки. Например, недавно стало известно о завершении работ по устройству фундамента во всех трех корпусах дома №1 в жилом районе «А101 Лаголово», который возводится в Ломоносовском районе Ленинградской области у подножия знаменитых Дудергофских высот.

Сейчас на объекте продолжается устройство подземной части: в корпусе 1.1 завершается монолит стен технического (подземного) этажа, скоро начнут ставить перекрытия на нулевой отметке. А в корпусе 1.2 и 1.3 монолитные работы по перекрытию технического этажа уже завершаются.

- Строительно-монтажные работы нулевого цикла ведутся в полном соответствии с планом-графиком, - отметил руководитель службы технического заказчика филиала ГК «А101» в Санкт-Петербурге Владимир Павлов. - Бригады ведут работы по возведению подземной части корпусов. Материалы и необходимое оборудование поступают на площадку в полном объеме.

Дом №1 состоит из трех 9-этажных корпусов площадью более 17 тысяч квадратных метров. В доме будет 254 квартиры различных метражей и форматов. Корпуса гармонично вписаны в природное окружение благодаря этажности и натуральным цветам фасадов. Всего же в рамках застройки Лаголово на участке площадью 61 гектаров построят 476 тысяч квадратных метров жилья, 124 тысяч квадратных метров объектов сервисно-бытовой, спортивной и развлекательной инфраструктуры, 3 школы и 8 детских садов на 4 985 детей, а также поликлиника на 584 посещения в смену. Все это создаст более 9,4 тысяч новых рабочих мест.