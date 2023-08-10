В Северной столице открыли выставку «Петербург 2.0» о достижениях местных зодчих

10 августа в Александровском саду открыли выставку к грядущему Дню строителя. Фото: предоставлено организатором.

Что можно построить за 20 лет? Высочайший небоскреб в стране, крупнейший конгрессно-выставочный центр на Северо-Западе, самый посещаемый стадион в Восточной Европе и еще десятки достойныхобъектов! Достижения зодчих последних десятилетий можно увидеть на выставке «Петербург 2.0», открытой 10 августа в самом сердце города – в Александровском саду.

Событие приурочили к грядущему Дню строителя. Инициатором выставки стали организаторы конкурса «Строитель года» - Ассоциация «Объединение строителей Санкт-Петербурга» и Комитет по строительству Администрации Санкт-Петербурга при поддержке губернатора города Александра Беглова.

- Хочу напомнить, что 2003 год имеет огромное значение для Петербурга, - отметил президент Ассоциации «Объединение строителей Санкт-Петербурга» Александр Вахмистров. - Помимо 300-летнего юбилеяэто время, когда в Северной столице начали возводить множество важнейших зданий, сооружений и общественным пространств. Тогда же строительный комплекс города на Неве признали лучшим во всей стране. По сей день наш Петербург занимает лидирующие позиции в этой сфере. Это не только жилые, но также социальные, транспортные и другие объекты.

На фотографиях жители и гости Северной столицы увидят зарождение Конгрессно-выставочного центра EXPOFORUM, «Лахта-центра», стадиона «Газпром Арена» и множество других объектов. Фото: предоставлено организатором.

На выставочных стендах можно увидеть, как выглядели 20 лет назад знаковые ныне места Петербурга и какими они стали сегодня. На фотографиях жители и гости Северной столицы увидят зарождение Конгрессно-выставочного центра EXPOFORUM, «Лахта-центра», стадиона «Газпром Арена» и множество других объектов. Экспонаты снабжены QR-кодами со ссылками на интересные подробности о каждом месте в формате аудиогида. Представленные объектысоставляют готовый туристический маршрут, который будет интересен как туристам, так и горожанам.

- Выставка «Петербург 2.0» олицетворяет развитие нашего любимого города, - сказал председатель Комитета по строительству Санкт-Петербурга Игорь Креславский. - Конечно, за 20 лет было реализовано гораздо больше важных проектов, ведь в Северной столице трудятся самые талантливые и ответственные строители. В преддверии их профессионального праздника я желаю всем терпения и успехов!

Создатели проекта пояснили, что цифра 2.0 указана в названии выставки неспроста. Она символизирует перезагрузку, которую за два десятилетия получил город на Неве. Это новый виток развития и новая архитектура - современная, продуманная, технологичная и самобытная.

После приветственных слов Александр Вахмистров и Игорь Креславский торжественно открыли выставку, перерезав красную ленту. Фото: предоставлено организатором.

В церемонии также принял участие председатель Архивного комитета Санкт Петербурга Петр Тищенко.

- Санкт-Петербург — это лучший город земли, - считает Петр Тищенко. - Сведения о людях, городских проектах и планах хранят архивы. По сей день государственная архивная служба бережно собирает информацию о тех строителях, которые на наших глазах возводят город мечты. Жители выступают хранителями родногоПетербурга и очень отрадно видеть, как развивается наш мегаполис. Хочу отметить, что город еще никогда в своей истории не был так красив, ведь сейчас идет одновременно и реставрация исторического наследия и возведение современных объектов.

После приветственных слов Александр Вахмистров и Игорь Креславский торжественно открыли выставку, перерезав красную ленту. Зазвучала музыка и собравшаяся в саду публика устремилась к стендам изучать калейдоскоп преображений Петербурга. Организаторы отметили, что это только начало. Уже в следующем году они планируют увеличить число экспонатов и расширить галерею исторических снимков.