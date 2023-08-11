«Люди хотят свой дом или малоэтажку, а квартиры покупают в высотках»: Петербургские строители рассказали, почему жизнь на природе для многих остается мечтой

Лидируют новые районы на границе Петербурга и Ленобласти, где можно купить недорогую квартиру. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

За последние 10-15 лет застройщики Петербурга уверенно шагнули от типовых домов и точечных объектов в сторону комплексных проектов. Меняются и приграничные территории Ленинградской области, где на бывших сельхозземлях вырастают новые районы. Строители создают новую историю города и области, меняют привычки и образ жизни людей, хотя не всегда этот процесс идет гладко.

Накануне Дня строителя, который профессиональное сообщество будет отмечать 13 августа, мы провели круглый стол на тему «Петербург против Ленобласти: в каком направлении движется рынок недвижимости?». Спойлер: никакого противостояния нет, создавать комфортную среду обитания можно только сообща.

СВОЙ ДОМ: МЕЧТЫ И РЕАЛЬНОСТЬ

Пандемия привела на рынок недвижимости новый тренд: люди задумались о том, чтобы жить не в тесных квартирах в окружении соседей, а на природе, в собственном доме. Это безопасно и гораздо комфортнее. Да и стоимость городской квартиры сопоставима с ценой загородного жилья, а вот простора и удобства в своем доме в разы больше.

- Пандемия привела к росту спроса на загородные дома и участки, поэтому в ближайшие годы мы будем наблюдать активное строительство на территории Ленинградской области, - подтверждает президент НП «Гильдия строителей» Александр Пудиков. - Уйдя на удаленку и переехав за город, многие поняли, что такая жизнь намного экономнее: не нужно тратить деньги на дорогу до работы и обратно, бизнес-ланчи в кафе и ресторанах. Поэтому сформировалась определенная категория людей, которые не хотят возвращаться в офисы, их все устраивает. Но есть и другой тренд: на вторичный рынок выходит много участков, которые были куплены во время пандемии, но покупатели со временем осознали, сколько сил и средств нужно вложить в стройку. Тем более себестоимость загородного строительства растет, стройматериалы дорожают, а вот зарабатывать больше люди не стали.

Александр Пудиков. Фото: Дмитрий ШТРАЙС

При желании купить свой дом сейчас можно на выгодных условиях - вариантов много и разброс цен большой.

- На рынок вышло большое количество домов по хорошим ценам и в хороших местах. Кто-то не глядя купил недвижимость и столкнулся с проблемами, кто-то попробовал загородную жизнь на вкус и понял, что она ему не подходит, - соглашается генеральный директор агентства недвижимости «Первый центр новостроек», президент Ассоциации риелторов Санкт-Петербурга и Ленинградской области Дмитрий Рубин. - Если говорить о стоимости, то покупка дома обойдется дешевле, чем квартиры, но и о нюансах жизни за городом забывать нельзя.

Дмитрий Рубин. Фото: Дмитрий ШТРАЙС

КАК ПОСТРОИТЬ ГОРОД-САД

Что же это за нюансы, которые мешают воплотить в жизнь мечту о своем доме или хотя бы о жизни в малоэтажном комплексе в пригороде? Отсутствие инфраструктуры и работы рядом с домом.

- Зачастую желание жить за городом пропадает после первой поездки на работу и обратно, необходимости довезти детей до школы, поэтому на рынке много примеров, когда из загородных проектов люди возвращались в районы уплотненной застройки в черте города, - говорит заместитель генерального директора Bau City Development Станислав Александров.

Станислав Александров. Фото: Дмитрий ШТРАЙС

Девелоперы это прекрасно понимают, поэтому в новых проектах предусматривают все необходимое для жизни.

- Покупатели жилья оценивают ближайшее окружение дома даже тщательнее квартир в нем, смотрят, есть ли рядом с домом хорошие школы, парки, общественные пространства, и выбирают те проекты, где сервисная инфраструктура более разнообразна и отвечает их потребностям. Кроме того, общественные пространства и точки притяжения не только повышают качество жизни, но и создают хорошие условия для развития малого бизнеса. В результате новый район развивается и с каждым годом становится комфортнее, - говорит главный архитектор ГК «А101» в Санкт-Петербурге Елизавета Гречухина. - Но сегодня даже просто создать хорошую инфраструктуру бывает недостаточно, поэтому мы развиваем многогранную образовательную и добрососедскую экосистему, куда вовлекаются жители всех возрастов. То есть мы создаем внутри наших районов инфраструктуру, за которой обычно люди уезжали из пригородов в центр города. И это не только образование, но и рабочие места, спортивная инфраструктура, культурная составляющая.

Елизавета Гречухина. Фото: Дмитрий ШТРАЙС

И все же чем дальше от города, тем острее стоит вопрос инфраструктуры.

- Это вполне объяснимо: чем ниже этажность проекта, тем дороже обходится строительство социальных объектов, общественных пространств, благоустройства. Далеко не все компании готовы нести дополнительные расходы, поэтому предпочитают строить больше этажей. Это помогает снизить стоимость квадратного метра, что позволяет привлечь покупателя, - считает первый заместитель председателя Комитета градостроительной политики - главный архитектор Ленинградской области Сергей Лутченко.

Сергей Лутченко. Фото: Дмитрий ШТРАЙС

Строить загородные многоэтажные кварталы может быть и выгоднее, чем малоэтажные, но это не значит, что они должны быть унылыми и некомфортными. Многоэтажная застройка точно так же должна быть привлекательной, продуманной до мелочей и формировать вокруг себя комфортное городское пространство. Правда, для этого должна быть задана правильная градостроительная концепция. Удачным примером создания качественной городской среды можно назвать развитие территорий, прилегающих к поселку Новоселье. Освоение всей территории Аннинского городского поселения ведется в соответствии с концепцией, которую специально разработали, а девелоперы вносят свой вклад в развитие всей территории, строят разнообразную инфраструктуру как самостоятельно, так и при содействии администрации. В итоге на юге Петербурга формируется самодостаточный вполне себе комфортный городской район, в котором вместе с жильем появляется необходимая социальная, торговая, инженерная, транспортная инфраструктура.

- Люди хотят жить ближе к природе, но не хотят отказываться от современного жилья и городского комфорта. А благодаря такому системному подходу администрации к освоению всей территории, мы можем спокойно развивать в достойном окружении наш совершенно новый технологичный интеллектуальный квартал, строить дома, которые будут востребованы в будущем, - говорит заместитель гендиректора строительной корпорации «ЛенРусСтрой» Максим Жабин.

ЧЕГО ХОТЯТ НОВОСЕЛЫ

Традиционно одним из главных критериев выбора нового жилья остается его цена и местоположение. И тут лидируют новые районы жилой застройки на границе Петербурга и Ленобласти, где можно купить относительно недорогую квартиру.

- В то же время современному покупателю нужно больше: дворы без машин, грамотная квартирография, наличие общественных пространств, коворкингов, - считает Елизавета Гречухина.

При желании купить свой дом сейчас можно на выгодных условиях - вариантов много и разброс цен большой. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Другое дело, что далеко не все проекты массовой застройки отвечают растущим запросам покупателей жилья, среди которых все больше молодежи.

- Молодые люди не замкнуты одним городом, они успели много где побывать и во время путешествий видели, как организованы общественные пространства в Европе. В Петербурге такие современные локации есть, например, «Севкабель Порт», «Новая Голландия», но покупатели хотят видеть нечто подобное и у себя рядом с домом, чтобы под рукой была возможность и для активного, и для пассивного отдыха, чтобы можно было встретиться с друзьями в ресторане или прогуляться по округе, - говорит Станислав Александров. - В проектах массовой застройки этого не хватает, поэтому мы стараемся наверстать упущенное и в своих жилых комплексах учитываем эти тенденции. Например, в Шушарах мы реализуем практически уникальный для этой территории проект с ландшафтным дизайном, сквозными просторными холлами, панорамными окнами.

Сегодня порядка 60-70 процентов жилой недвижимости возводится в формате проектов комплексного освоения территорий как в черте города, так и в ближайшей Ленобласти. Многих покупателей это привлекает.

- Люди хотят жить и работать в одном месте, и проекты комплексного развития территорий такую возможность могут обеспечить. А Петербург, по крайней мере его центральные районы, превращается в место, куда можно ездить только за впечатлениями, - считает руководитель PR-направления ГК «Лидер Групп» Евгений Колесников.

Евгений Колесников. Фото: Дмитрий ШТРАЙС

ВСЕ РЕШАЕТ ИПОТЕКА

Эксперты назвали еще один важный фактор, который влияет на выбор жилья, - ежемесячный платеж по ипотеке. Ведь подавляющее большинство сделок проходит с ее использованием.

- Общественные пространства, качественный проект с концепцией - все это важно, но действительность такова, что при выборе недвижимости люди оценивают посильную ежемесячную ипотечную нагрузку. Если платеж составляет порядка 20-30 тысяч рублей, то покупатели готовы брать квартиру за любую цену, поэтому важное значение имеют и условия покупки, когда часть финансовой нагрузки за покупателя берут на себя застройщики. Другое дело, что при такой ситуации есть сомнения, что на рынок будут выходить качественные и классные проекты, которые стоят дороже и намного дольше ищут своего покупателя, - считает Станислав Александров.

Евгений Колесников соглашается с коллегой: все решает небольшой платеж «здесь и сейчас».

- Мы наблюдаем тенденцию, когда траншевая ипотека - возможность брать кредит частями - опережает наш драйвер, семейную ипотеку. Все дело в том, что ежемесячная нагрузка при обслуживании клиентом транша ниже, - говорит эксперт. - Люди адаптировались к турбулентности и решили жить сегодняшним днем.

Сейчас ипотека начинает дорожать - Центробанк повысил ключевую ставку, а вслед за этим ставки по ипотеке подняли и банки.

- Средняя ставка на рынке сегодня находится в пределах 12-15 процентов, в итоге покупка квартиры в ипотеку выходит дороже аренды. Так что если есть сомнение в своих финансовых возможностях, с ипотекой можно подождать, а квартиру снимать, - считает Дмитрий Рубин.

КАК ДОБИТЬСЯ КРАСОТЫ

Жилые дома и социальные объекты должны не только радовать глаз, но и быть удобными и функциональными.

Сегодня почти у каждого крупного застройщика есть свои стандарты качества, которые помогают формировать комфортную среду.

Однако иногда на рынок приходят региональные компании, мягко говоря, с не очень качественными проектами.

- Для того чтобы упорядочить работу застройщиков и установить рамки при создании комфортной среды, были разработаны стандарты качества объектов социальной инфраструктуры. В них прописаны, например, вопросы цвета и колористики, необходимость делать входные группы на нулевом уровне и так далее. Сейчас эти стандарты для согласования архитектурно-строительных решений распространяются только на социальные объекты, которые строятся за счет бюджетных денег, - говорит Сергей Лутченко.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр БЕГЛОВ. Фото: Правительство Санкт-Петербурга.

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Уважаемые строители! Поздравляю вас с профессиональным праздником!

В этом году Санкт-Петербург отметил 320-ю годовщину со дня основания. Наш красивейший город был создан трудом и талантом строителей. Среди архитектурных шедевров Петербурга здание Адмиралтейства, которое было построено ровно 200 лет назад. Спасибо вам за продолжение лучших традиций, за то, что в любой ситуации вы всегда идете вперед.

Президент Владимир Владимирович Путин подчеркнул: строительный комплекс России сегодня демонстрирует очень хорошие показатели.

Петербургские строители - в числе лучших. Все последние годы у нас сдается более трех миллионов квадратных метров жилья и почти столько же площадей объектов общегражданского назначения.

В наших планах на этот год сдать рекордное количество социальных объектов - более 70. В первую очередь это школы, детские сады, учреждения здравоохранения.

На завершающем этапе возведение крупнейшего спортивного объекта - «СКА Арены». Высокими темпами идет строительство Витебской развязки. Строится трамвайная линия от станции метро «Купчино» до Славянки. В этом году в наших планах начать работы по сооружению Большого Смоленского моста.

По поручению президента в Кронштадте реализуется проект «Остров фортов». Создание этого крупнейшего общественного пространства идет очень быстрыми темпами. Недавно там открылся Музей военно-морской славы.

Особая благодарность тем, кто возрождает Мариуполь - строит в нашем городе-побратиме жилые дома, школы и детские сады, поликлиники, спортивные и другие объекты.

Петербургские строители - люди с сильным и твердым характером, профессионалы высокого класса. Им по плечу любая задача.

С этого года лучшим из них присваивается звание «Заслуженный строитель Санкт-Петербурга».

Желаю всем новых проектов и достижений, успехов в труде на благо Санкт-Петербурга и России!

Губернатор Санкт-Петербурга Александр БЕГЛОВ.