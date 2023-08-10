Певица Юта выступит на открытии фестиваля RT в Петербурге

Юта приедет в Петербург с новой песней. Фото: предоставлено организаторами

Певица Юта выступит в Санкт-Петербурге на церемонии открытия международного фестиваля документального кино «RT.Док: Время героев» с новой песней «За ленту». Фестиваль, посвящённый героям специальной военной операции, пройдёт с 18 по 20 августа в одном из старейших кинотеатров города - «Аврора» (Невский проспект, 60, лит. И).

Заслуженная артистка РФ, автор и исполнитель собственных песен Юта много лет поддерживает российских военных, выступая в зоне боевых действий и госпиталях. Юта представит новую песню — «За ленту». Это история будущей победы, доблести и силы духа солдат, которые сейчас находятся на передовой.

- Впервые я выступила в Донбассе в 2015 году. Прошло много лет, и до сих пор чувствую трепет, гордость и благодарность, когда пою про наших ребят и для наших ребят на фронте. Клип на песню «За ленту» за два дня набрал свыше 2,5 млн просмотров, композиция никого не оставляет равнодушным, - делится Юта.

С певицей на сцену выйдет легендарный командир морской пехоты с позывным Рокот, который вместе с морпехом Струной снялся в клипе Юты, куда вошли документальные кадры событий СВО.

- Это песня про нас, про всех бойцов, которые сейчас делают всё для скорейшей победы нашей страны, - говорит Антон Филимонов (позывной Рокот).

На закрытии фестиваля выступит певица Юлия Чичерина, которая дает концерты на Донбассе с 2014 года, поддерживая мирных жителей и бойцов.

- Санкт-Петербург - это второй город фестиваля с группой. На недавно прошедшем (фестивале) в Казани я увидела много людей, которые пришли поддержать друг друга и наших ребят на передовой. Это важно, - делится Чичерина.

Любой желающий может зарегистрироваться на все мероприятия фестиваля и посмотреть 17 документальных фильмов о героях специальной военной операции, встретиться с авторами и режиссёрами картин и принять участие в круглых столах.

Подробнее о фильмах, представленных на фестивале, и регистрации - на сайте https://rtfestival.ru/spb